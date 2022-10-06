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陣容直逼亞洲版Coachella！環保音樂節「Spaceport太空港」10／8降落大佳河濱10號水門

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ Spaceport太空港音樂節、@hyunah_aa、@moresojuplease、@ph1boyyy
圖/ Spaceport太空港音樂節、@hyunah_aa、@moresojuplease、@ph1boyyy

Spaceport太空港音樂節活動概念

#TeamGaia 蓋婭團隊為太空港幕後創意及執行團隊，以全新的視角代替環保說教，讓大眾輕鬆理解ESG如何落實於生活中。面對種種的全球暖化議題，太空港音樂節期望以「邊chill邊拯救地球」的概念號召更多人為我們的地球降溫。其中最具意義的活動三大宗旨便是：100%使用可再生能源供電、不提供一次性塑膠餐具嘻管、活動制服均使用回收塑膠瓶製作，讓整場活動都落實貫穿環保議題。

圖/ Spaceport太空港音樂節
圖/ Spaceport太空港音樂節

Spaceport太空港音樂節卡司陣容

這次太空港準備了三日分別不同風格的演出陣容，除了KPOP女神泫雅，這次未婚夫DAWN也將一同登台。兩人曾發行過人氣歌曲Ping Pong，在社群平台上造成一陣洗腦旋風，也讓人超期待當日的現場演出和兩人之間的浪漫火花！

圖/ @hyunah_aa
圖/ @hyunah_aa

除了熱門KPOP曲風，當然也少不了音樂場合必備的嘻哈曲風和流行音樂。這次太空港音樂節特地邀請了南韓嘻哈天王Jay Park、南韓嘻哈廠牌H1GHR Music旗下的pH-1、療癒系創作歌手Lauv、DJ W&W、Vini Vici，還有台灣陣容吳青峰、蔡詩芸、高爾宣、婁峻碩、吳卓源等當紅音樂人一同參與本次音樂節活動。

圖/ @moresojuplease/ @ph1boyyy
圖/ @moresojuplease/ @ph1boyyy

圖/ Spaceport太空港音樂節
圖/ Spaceport太空港音樂節

盡情享受音樂的同時，還能為地球盡一份心力，如此創新的概念音樂節絕無僅有。三日的陣容包含了各種曲風和藝人組合，不怕你找不到喜歡的，只怕你聽不夠！

Spaceport太空港音樂節

演出日期：2022/10/08-10/10

演出地點：台北大佳河濱公園 10號水門

年齡限制：16+、VIP區18+

延伸閱讀>>聽團仔看過來！2022下半年全台12場「音樂祭」總整理 浪人祭、山屋祭、台秋祭 還有亞洲最大showcase「貴人散步」

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公園

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