快訊

「原子少年」小孩黯然現身「太空港」！昔日神情全變樣

台灣周染疫率世界No.1「口罩禁令」無用？ 專家詳細說明

FT：美管制對陸晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

國慶一日限定！麥當勞超多品項「買一送一」，閉眼抽、爽吃經典不敗單品

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自麥當勞FB粉專、麥當勞官網
圖／取自麥當勞FB粉專、麥當勞官網

麥當勞買一送一！100%中獎，閉著眼睛抽也中！只有10/10一日限定，麥當勞推出國慶當日「雙十節專屬任務」，備好麥當勞APP，準備明天閉眼抽、試手氣啦！

圖／取自麥當勞官網
圖／取自麥當勞官網

麥當勞買一送一爽吃就趁這天！為迎接與慶祝雙十，麥當勞將於10/10當天開啟「雙十節專屬任務」，登入麥當勞APP，只需花10個積分就能參加「雙食慶雙十」專屬任務，便有機會獲得大薯、4塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡、OREO冰炫風等超多買一送一優惠券，百刮百中。

圖／取自麥當勞官網
圖／取自麥當勞官網

圖／取自麥當勞官網
圖／取自麥當勞官網

圖／取自麥當勞官網
圖／取自麥當勞官網

圖／取自麥當勞官網
圖／取自麥當勞官網

貼心小貼士(撇步)：如何得到10個積分？

只要進入麥當勞APP完成簽到就能得到10個積分囉！趕快先下載並簽到吧。

圖／取自麥當勞FB粉專
圖／取自麥當勞FB粉專

延伸閱讀：

雙十國慶連假喝起來！ 30家「手搖飲&咖啡優惠」超值盤點 星巴克、7-ELEVEN買1送1 西雅圖、摩斯咖啡買10送10

炸雞控衝！拿坡里超狂「1公斤腿排桶」買一送十，爽嗑腿排再送10隻雞翅，炸雞專賣店限定優惠一個月

麥當勞 買一送一 OREO 薯條 國慶日

相關新聞

國慶一日限定！麥當勞超多品項「買一送一」，閉眼抽、爽吃經典不敗單品

麥當勞買一送一！100%中獎，閉著眼睛抽也中！只有10/10一日限定，麥當勞推出國慶當日「雙十節專屬任務」，備好麥當勞APP，準備明天閉眼抽、試手氣啦！ 麥當勞買一送一爽吃就趁這天！為迎接與慶祝

「飛花落院」500盤獲佳績！3大姊妹店加送蛤蠣、海卷燒

號稱「台中最美餐廳」的無菜單日式料理餐廳「飛花落院」，在2022第二屆「500盤」評鑑中，獲得6盤肯定，其中「旬味釜飯」...

秋季新菜單開賣～「Paper & Tea 柏林選茶」早午餐、冰品 帶你一秒到歐洲、澳洲

逛完週年慶腳好酸？位於南西商圈的「Paper & Tea 柏林選茶」不只可以用新光三越skm points兌換冷泡茶，最近還換上秋季新菜單「澳式大早餐」、「川香胡麻炸雞漢堡」、「蟹肉班尼迪克蛋」「可可甜橙紅茶阿芙佳朵」等新料理，幫逛完街疲累的你補充元氣，沐浴在秋日暖陽裡再享受美食超愜意～

台味滿分！蕃茄村新推限量「地瓜系列」，必點接地氣「瓜瓜薯萊堡、紫玉地瓜牛奶」，喜歡松露還有「這兩堡」

十月國慶，必吃台灣在地口味！主打健康自然的早午餐店「蕃茄村」於10月份推出最具台灣味的「瓜瓜薯萊堡」，搭配色彩自然又夢幻的地瓜牛奶，成就一套最接地氣的台式早午餐Set。 本次「蕃茄村」新推出

10月Uber Eats優惠碼整理包，66折爽吃頂呱呱套餐，還有麥當勞第2件5折

繼10月Foodpanda優惠碼懶人包後，再一優惠碼整理包，這次是外送平台「Uber Eats」的10月限定，全用戶可享「頂呱呱套餐下殺66折」、「麥當勞第2件5折」等超值優惠，美食、生鮮送到家，直接

10月國慶、壽星優惠大禮包！近30家餐飲、飯店優惠1次看，超狂買一送一、Buffet免費吃

雙十國慶暨10月壽星強檔優惠！滿當當的10月優惠報你知，以下整理了多家飯店、餐飲品牌的雙十國慶、10月壽星專享生日優惠，包含超划算飯店免費吃到飽、王品集團買一送一、晶華酒店買一送一，馬辣集團旗下各火鍋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。