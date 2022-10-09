國慶一日限定！麥當勞超多品項「買一送一」，閉眼抽、爽吃經典不敗單品
麥當勞買一送一！100%中獎，閉著眼睛抽也中！只有10/10一日限定，麥當勞推出國慶當日「雙十節專屬任務」，備好麥當勞APP，準備明天閉眼抽、試手氣啦！
麥當勞買一送一爽吃就趁這天！為迎接與慶祝雙十，麥當勞將於10/10當天開啟「雙十節專屬任務」，登入麥當勞APP，只需花10個積分就能參加「雙食慶雙十」專屬任務，便有機會獲得大薯、4塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡、OREO冰炫風等超多買一送一優惠券，百刮百中。
貼心小貼士(撇步)：如何得到10個積分？
只要進入麥當勞APP完成簽到就能得到10個積分囉！趕快先下載並簽到吧。
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