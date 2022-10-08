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炸雞控衝！拿坡里超狂「1公斤腿排桶」買一送十，爽嗑腿排再送10隻雞翅，炸雞專賣店限定優惠一個月
國慶爽吃超狂1公斤腿排桶！拿坡里炸雞專賣店限定好康報報，快樂開吃1公斤腿排桶，還有「買一送十」，沒有最狂只有更狂，國慶連假讓你一次吃滿一個月份的炸雞。
迎來國慶連假，「拿坡里炸雞專賣店」推出限定超優惠活動，即日起至10/31，凡於拿坡里炸雞專賣店購買一桶「1公斤腿排桶」，就送「10隻胡椒雞翅」，超狂買一送十，只要349元(原價650元)，一次吃到滿滿多汁腿排與酥脆雞翅，炸雞控千萬別錯過這超狂好康。
把握優惠，趁著連假品嘗網路票選No.1炸雞的美味，還有更多獨門炸雞與超夯料理，都在「拿坡里炸雞專賣店」！建議可先去電預定或線上點餐，節省到店等候的時間喔！
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