秋季新菜單開賣～「Paper & Tea 柏林選茶」早午餐、冰品 帶你一秒到歐洲、澳洲
逛完週年慶腳好酸？位於南西商圈的「Paper & Tea 柏林選茶」不只可以用新光三越skm points兌換冷泡茶，最近還換上秋季新菜單「澳式大早餐」、「川香胡麻炸雞漢堡」、「蟹肉班尼迪克蛋」「可可甜橙紅茶阿芙佳朵」等新料理，幫逛完街疲累的你補充元氣，沐浴在秋日暖陽裡再享受美食超愜意～
「Paper & Tea 柏林選茶」的秋季新菜單的「澳式大早餐」中，以鄉村麵包搭配切片酪梨、燻鮭魚、脆煎厚切培根、德式香腸還有太陽雙蛋及馬鈴薯絲餅，最後以希臘優格調製的酸奶洋蔥醬點綴，開胃又清爽；「川香胡麻炸雞漢堡」則是主廚結合川香胡麻醬、花生粒、切達起司、香菜等佐料混搭出來的新滋味，再搭配炸薯條，飽足感十足！「蟹肉班尼迪克蛋」除了特製荷蘭醬與水波蛋，加碼放進外酥內軟的蟹肉可樂餅，以酪梨泥搭配台式酸菜，主廚發揮創中西合併激盪出驚奇料理！其他還有「法式鄉村火腿水波蛋」、「法式經典早午餐 」、「烤南瓜藜麥沙拉」等菜色，先滿足大家想出國的味蕾！
吃完正餐，還有「可可甜橙紅茶阿芙佳朵」，可可柑橘冰磚端上桌後，可先品嘗冰磚原味，再倒入熱茶，冰熱交織，最後完全變成奶茶，享受帶有細緻奶油酥餅香氣的冰奶茶，三種吃法各有不同感受；還有吃得到黑醋栗洋梨雪酪、酸櫻桃雪酪及黑醋栗櫻桃茶凍的「莓果浪花黑醋栗櫻桃帕菲」，讓酸酸甜甜的迷人風味在嘴裡欣喜跳躍，這道冰品是限量的，錯過了可就吃不到囉～
提醒大家，到10/23前，還可以用新光三越skm points500點，到贈品處兌換「冷泡茶兌換券」乙份，喜愛茶香的你可別忘記這優惠！
Paper & Tea 柏林選茶
地址：台北市中山區中山北路二段36巷18號
電話：(02) 2523-9860
營業時間：平日11：00～22：00，六、日10：00～22：00
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