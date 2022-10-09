秋季新菜單開賣～「Paper & Tea 柏林選茶」早午餐、冰品 帶你一秒到歐洲、澳洲

逛完週年慶腳好酸？位於南西商圈的「Paper & Tea 柏林選茶」不只可以用新光三越skm points兌換冷泡茶，最近還換上秋季新菜單「澳式大早餐」、「川香胡麻炸雞漢堡」、「蟹肉班尼迪克蛋」「可可甜橙紅茶阿芙佳朵」等新料理，幫逛完街疲累的你補充元氣，沐浴在秋日暖陽裡再享受美食超愜意～

圖／ Paper & Tea 柏林選茶臉書

圖／ Paper & Tea 柏林選茶臉書

圖／ Paper & Tea 柏林選茶臉書

「Paper & Tea 柏林選茶」的秋季新菜單的「澳式大早餐」中，以鄉村麵包搭配切片酪梨、燻鮭魚、脆煎厚切培根、德式香腸還有太陽雙蛋及馬鈴薯絲餅，最後以希臘優格調製的酸奶洋蔥醬點綴，開胃又清爽；「川香胡麻炸雞漢堡」則是主廚結合川香胡麻醬、花生粒、切達起司、香菜等佐料混搭出來的新滋味，再搭配炸薯條，飽足感十足！「蟹肉班尼迪克蛋」除了特製荷蘭醬與水波蛋，加碼放進外酥內軟的蟹肉可樂餅，以酪梨泥搭配台式酸菜，主廚發揮創中西合併激盪出驚奇料理！其他還有「法式鄉村火腿水波蛋」、「法式經典早午餐 」、「烤南瓜藜麥沙拉」等菜色，先滿足大家想出國的味蕾！

圖／ Paper & Tea 柏林選茶臉書

圖／ Paper & Tea 柏林選茶臉書

吃完正餐，還有「可可甜橙紅茶阿芙佳朵」，可可柑橘冰磚端上桌後，可先品嘗冰磚原味，再倒入熱茶，冰熱交織，最後完全變成奶茶，享受帶有細緻奶油酥餅香氣的冰奶茶，三種吃法各有不同感受；還有吃得到黑醋栗洋梨雪酪、酸櫻桃雪酪及黑醋栗櫻桃茶凍的「莓果浪花黑醋栗櫻桃帕菲」，讓酸酸甜甜的迷人風味在嘴裡欣喜跳躍，這道冰品是限量的，錯過了可就吃不到囉～

圖／ Paper & Tea 柏林選茶臉書

提醒大家，到10/23前，還可以用新光三越skm points500點，到贈品處兌換「冷泡茶兌換券」乙份，喜愛茶香的你可別忘記這優惠！

Paper & Tea 柏林選茶

地址：台北市中山區中山北路二段36巷18號

電話：(02) 2523-9860

營業時間：平日11：00～22：00，六、日10：00～22：00

延伸閱讀：

．10月國慶、壽星優惠大禮包！近30家餐飲、飯店優惠1次看，超狂買一送一、Buffet免費吃

．「回嘉」住飯店下殺3.2折！每人725元還有免費早餐與50種零食無限爽吃