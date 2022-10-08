10月國慶、壽星優惠大禮包！近30家餐飲、飯店優惠1次看，超狂買一送一、Buffet免費吃

雙十國慶暨10月壽星強檔優惠！滿當當的10月優惠報你知，以下整理了多家飯店、餐飲品牌的雙十國慶、10月壽星專享生日優惠，包含超划算飯店免費吃到飽、王品集團買一送一、晶華酒店買一送一，馬辣集團旗下各火鍋、燒肉品牌等超狂優惠。國慶連假吃好吃滿，10月壽星好康更多。

⬤ 馬辣集團10品牌

馬辣集團攜手旗下10間品牌推出一系列優惠活動，即日起至10/31，含2成人以上同行，只要其一代表姓名內有「雙十國慶」任一字（可同音），或持有身分證／健保卡號含「0、1」任2碼（可重複，如00、11），只要提前至少一日預訂並主動告知參加十月升級活動，就能享有各種升級優惠。

1、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。2、新馬辣經典麻辣鍋：全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

新馬辣可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供

3、新馬辣經典麻辣鍋Plus+：全桌可享「北海道生食級大干貝吃到飽」。4、涮樂和牛鍋物 食べ放題：選擇指定方案「極上雙和牛放題」，全桌可享「美國火雞胇吃到飽」。5、問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：選擇指定方案「988」每成人贈「美國見島和牛」一份，二成人二份，以此類推。6、狗一下居酒食堂：內用單點方案：不限時段，全桌消費滿千元，即享「香烤鮭魚肚」1份（價值200元），可累贈。7、熊一頂級燒肉：選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」或「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。

熊一推出「北海道生食級干貝吃到飽」或免費升級「卜卜蜆雞腿鍋」。圖／馬辣提供

8、哞哞屋和牛燒肉：(1)選擇指定方案「美澳雙和牛」，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」。(2)選擇指定方案「世界三大和牛」，除可享「雲林北港烏魚子吃到飽」再送「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

哞哞屋、夯下去符合條件者，可享「雲林北港烏魚子」吃到飽。圖／馬辣提供

9、夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。10、燒肉ChaCha個人和牛燒肉：Google予以五星好評，免費升級自助吧飲料、日本明治冰品無限量吃到飽。於Facebook粉絲團指定貼文完成任務，就有機會獲得「燒肉ChaCha熟客券」。

燒肉ChaCha供應有日本A5和牛、美國見島和牛、澳洲黑毛和牛等頂級肉品。圖／馬辣提供

⬤ 燒肉同話

燒肉同話趁勢推出「慶雙食 1010開吃吧」活動，即日起至10/31（例假日不適用），只要姓名有「雙十國慶」任1字，即享雙人或3人套餐9折，有2字即可享雙人套餐獨享價1010元（和牛系列除外）。值得注意的是，消費者需出示身分證，僅限同字才有優惠。

燒肉同話推十月姓名優惠。圖／這一鍋提供

⬤ 這一小鍋

主打個人鍋物與高CP值的「這一小鍋」，將於10/13至10/31推出「五週年慶」活動，10/13與品牌同天生日的壽星，鍋物套餐只要5折（雙飽及優惠套餐除外，以價低者計），13日以外的10月壽星在活動期間，也可享最多5樣單點品項5折優惠。饕客若至粉絲專頁完成指定任務，還可再抽鮮嫩無骨雞腿肉套餐兌換券。

這一小鍋10月壽星優惠。圖／這一鍋提供

⬤ 夏慕尼

夏慕尼喊話10月愛情運最強的「水瓶座、牡羊座、雙子座與射手座」等4個星座民眾一起來場龍蝦盛宴。即日起至10/31、平日消費兩客套餐，1人符合資格即招待波士頓龍蝦半隻、2人符合資格招待波士頓龍蝦1隻。

夏慕尼10月份再度祭出波士頓龍蝦免費吃優惠。圖／王品集團提供

⬤ 西堤牛排

西堤牛排於10月份推出即食行樂「歡慶就加1」活動，即日起至11/30，不分平假日到店用餐，於社群FB或IG打卡Po文「#西堤歡慶就加1」，並出示畫面即享「+1元優惠二選一」，優惠一：消費單客經典套餐+1元，享主餐升級價值129元「美式酥烤牛排」；優惠二：消費三客經典套餐+1元，即享價值316元的「烤雞派對拼盤」1份；另有「即食行樂外帶版」，10/31前外帶消費滿888元、現折88元。

活動期間於西堤牛排內用消費3客經典套餐+1元，即享價值316元的「烤雞派對拼盤」乙份。圖／王品集團提供。

⬤ 品田牧場

品田牧場將每週二訂為「豬排滿腹日」，即日起至12/31，每週二到店內用「厚切腰內豬排」套餐，並出示官網活動畫面，即可享飽飽價338元(原價388元)。

品田牧場厚切腰內豬排將柔嫩多汁且不含油脂的腰內肉，高低溫油炸至呈現金黃。圖／王品集團提供。

⬤ 摩斯漢堡

摩斯漢堡自即日起至10/16，於全台門市推出「雙十百元購」活動，來店消費四款指定餐點組合，即享百元優惠價，包含早餐組合為咖哩豬排堡、方塊薯餅乙份及中杯摩斯咖啡、主餐組合為超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅乙份及中杯冰紅茶、點心組合抹茶紅豆米派、蒟蒻乙份及摩斯經典奶茶。

圖／取自摩斯漢堡FB粉專

⬤ 漢堡王

漢堡王10月霸王省最低5折起上路，期間限定「燒烤甜醬」系列包含4.4盎司燒烤甜醬牛肉堡套餐以及祕製燒烤甜醬薯等最低63折起；六款人氣單品超值選如勁濃起司薯只要39元，還有洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡等激省6折起；多款人氣餐包含華堡搭安格斯、犇牛堡配美式花生等雙人套餐最低只要150元起；還有超值早安餐最低5折起！此外，全新「零酒精啤酒香檸茶」限時限量上市，套餐飲料加價升級只要39元，10月起至臨櫃結帳使用悠遊付，還能再享滿200元送30元。

圖／取自漢堡王官網

圖／取自漢堡王官網

⬤ 21世紀風味館

21世紀風味館推出「10月壽星生日優惠」，當月壽星只要持有出生月份證件到門市即可購買生日壽星餐(當月不限次數)，生日壽星餐優惠價480元(原價660元)，套餐內有21香草烤雞(附2醬)一份、香脆炸雞(微辣)二份、紫玉地瓜球一份、中杯蜂蜜綠茶二杯。

圖／取自21世紀風味館官網

⬤ 伊勢路-勝勢日式豬排

「伊勢路-勝勢日式豬排」歡慶在台8週年，即日起至10/16，推出美味且充滿視覺感的INS風料理，有每隻超過30公分長的「雙色巨無霸老虎蝦套餐」，還有集結無毒蝦排、豬排的彩色麵衣「三色海陸盛合套餐」，只要點限定料理就加碼贈送點數，期間限定，賣完為止。

圖／取自伊勢路-勝勢日式豬排FB粉專

⬤ 添好運、了凡

和億生活集團歡慶八週年，添好運、了凡全台21家門店即日起至11/30舉辦「821好運密碼」活動，凡至添好運、了凡實體門店臨櫃點餐，不限內用或外帶，憑身分證字號對中3碼「8、2、1」幸運數字享85折優惠，2碼9折，中1碼95折優惠，加碼回饋「和億會員」添好運單筆消費滿1000元、了凡單筆消費滿250元即發送中獎率100%電子刮刮禮券1張，獎項包含添好運、了凡7折優惠券、免費餐點兌換券、買一送一券。

圖／取自添好運FB粉專

⬤ bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN即日起至10/31在全門市推出「10月壽星優惠」活動，凡是10月壽星持身分證件（身分證／健保卡等）到店內用或外帶，即可免費多喝「可樂」1罐，而生日是10/10加碼多送「安妞薯球」1份，每人每次限換1組。

圖／取自bb.q CHICKENFB粉專

⬤ 陽光皇后

千葉餐飲旗下「陽光皇后」即日起至10/31推出「壽星幾歲當日送幾隻雞翅」，當月幾歲最多送20隻，須3天前電話預約，滿4人同行，每人低消350元。

圖／取自陽光皇后FB粉專

⬤ 和逸飯店台北忠孝館

國泰飯店觀光事業旗下品牌HOTEL COZZI和逸飯店台北忠孝館，即日起至10/31推出9週年活動，凡10月壽星入住即享「房型免費升等」，午餐時段至2樓THE Lounge用餐享每桌贈送呼應9週年之酒蒸蛤蜊、午茶時段享精選蛋糕，針對10/19當日壽星更加碼升等至「舒適套房」，再贈慶生紅酒。

圖／取自和逸飯店台北忠孝館FB粉專

圖／取自和逸飯店台北忠孝館FB粉專

⬤ 晶華酒店

台北晶華酒店即日起至10/16推出「晶華德國啤酒節」，住宿客房推出「德國啤酒美食假期」專案，每房6480元起就可4人入住擁有兩大床的17坪寰宇客房、大啖「巴伐利亞綜合肉盤」、歡飲HB慕尼黑皇家啤酒。此外，晶華酒店也另推「雙十國慶快閃」，於官網購買、預定，即享多重餐飲與住房買一送一優惠及超值特惠，詳情請至晶華酒店官網查詢。

圖／取自晶華酒店FB粉專

圖／取自晶華酒店FB粉專

⬤ 台北君悅酒店

台北君悅酒店「凱菲屋」及「彩日本料理」推出壽星慶生專案，只要4人同行就能享有壽星免費的優惠，身為10月壽星的吃到飽控可要把握機會美味開吃！

圖／取自台北君悅酒店FB

圖／取自台北君悅酒店FB

⬤ 台北美福大飯店

台北美福大飯店推出「你生日，我請客！」優惠專案，凡至館內彩匯自助餐廳用餐，就可享有四人同行(成人)一位壽星免費，八人同行(成人)則可享二位壽星免費，可累送。

圖／取自台北美福大飯店FB粉專

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