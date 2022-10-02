王鶴棣這樣吃火鍋！「東方青蒼」獨門川味醬料配方大公開，跟著王鶴棣吃同款道地川渝味
中國當紅仙俠劇《蒼蘭訣》雖已播畢，但熱潮持續，劇中飾演男主角「東方青蒼」的中國演員「王鶴棣」人氣居高不下，擠身新生代「頂流男神」。今年中秋，王鶴棣在湖南衛視綜藝節目《你好，星期六》中，公開了自己獨門的火鍋調料配方，跟著「月尊」調配同款醬料，火鍋也能這樣吃！
中國演員王鶴棣是四川人，對於火鍋調料也有自己的堅持，他曾於節目《親愛的客棧第二季》中分享過「道地川味碟」的醬料配方，好吃到不行！
今年中秋火鍋局《你好，星期六》節目裡，王鶴棣為主持人何炅調配火鍋醬料，也再次公開配方，何炅還因此笑稱「會不會你是我的另外一個(火鍋調料)老師？」而後開吃時，醬料碟得到何炅的肯定，還建議觀眾們可以抄下來，照著配方調著吃。
喜歡道地川渝口味或是喜歡王鶴棣的粉絲們，都可以依照配方，輕鬆Get「月尊」正統四川味。截圖收配方，下次吃火鍋就調這款了！
⬤ 王鶴棣道地川味碟
蒜頭、乾辣椒、小米椒(朝天椒)、蔥花、香菜、雞精、鹽、蠔油、醋
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