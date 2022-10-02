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王鶴棣這樣吃火鍋！「東方青蒼」獨門川味醬料配方大公開，跟著王鶴棣吃同款道地川渝味

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自《你好，星期六》、《親愛的客棧第二季》
圖／擷取自《你好，星期六》、《親愛的客棧第二季》

中國當紅仙俠劇《蒼蘭訣》雖已播畢，但熱潮持續，劇中飾演男主角「東方青蒼」的中國演員「王鶴棣」人氣居高不下，擠身新生代「頂流男神」。今年中秋，王鶴棣在湖南衛視綜藝節目《你好，星期六》中，公開了自己獨門的火鍋調料配方，跟著「月尊」調配同款醬料，火鍋也能這樣吃！

圖／擷取自《你好，星期六》
圖／擷取自《你好，星期六》

中國演員王鶴棣是四川人，對於火鍋調料也有自己的堅持，他曾於節目《親愛的客棧第二季》中分享過「道地川味碟」的醬料配方，好吃到不行！

圖／擷取自《親愛的客棧第二季》
圖／擷取自《親愛的客棧第二季》

今年中秋火鍋局《你好，星期六》節目裡，王鶴棣為主持人何炅調配火鍋醬料，也再次公開配方，何炅還因此笑稱「會不會你是我的另外一個(火鍋調料)老師？」而後開吃時，醬料碟得到何炅的肯定，還建議觀眾們可以抄下來，照著配方調著吃。

圖／擷取自《你好，星期六》
圖／擷取自《你好，星期六》

圖／擷取自《你好，星期六》
圖／擷取自《你好，星期六》

喜歡道地川渝口味或是喜歡王鶴棣的粉絲們，都可以依照配方，輕鬆Get「月尊」正統四川味。截圖收配方，下次吃火鍋就調這款了！

⬤ 王鶴棣道地川味碟

蒜頭、乾辣椒、小米椒(朝天椒)、蔥花、香菜、雞精、鹽、蠔油、醋

王鶴棣獨門火鍋醬料配方。圖／擷取自《你好，星期六》
王鶴棣獨門火鍋醬料配方。圖／擷取自《你好，星期六》

圖／擷取自《你好，星期六》
圖／擷取自《你好，星期六》

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王鶴棣 火鍋 醬料 獨門配方 四川 麻辣鍋 明星同款

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