王一博、肖戰同款零食！蘇打餅界的天王「福椒蘇打餅」涮嘴到停不下來，吃得到湖南香辣、道地台灣味，頂流級的滋味是它

王一博、肖戰都在吃！還是台灣在地老品牌的經典蘇打餅！原來Get明星同款這麼容易。嘴饞不知道吃什麼，就吃這款涮嘴「福椒蘇打餅」，追劇、看電視的標配，一片接一片，想停下來都很難。

圖／擷取自小紅書

這次介紹的是嘉義歷史悠久的餅乾製造廠「福義軒」歷久不衰的經典「福椒蘇打餅」，也是王一博同款口味，薄脆的蘇打餅輕灑上鹹口香濃的辛香胡椒粉，鹹香中帶著胡椒特有的舒服微辣感，讓人食慾大開，難怪被稱為「蘇打餅乾界的天王」！

圖／取自福義軒官網

圖／取自福義軒官網

此外，「福義軒」還有其他開胃可口的蘇打餅，無辣不歡的朋友可以選擇湖南式「湘辣蘇打餅」，喜歡濃濃台灣小吃味的朋友也有「休歡麥（烤玉米餅）」可以嘗試，濃郁鹹甜的台式沙茶與香甜玉米的獨創醬汁巴附在香脆蘇打上，讓人吮指回味的好滋味。

圖／取自嘉義福義軒手工蛋捲FB粉專

圖／取自嘉義福義軒手工蛋捲FB粉專

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