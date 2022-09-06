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火鍋吃這味！撈王新湯底「藤椒酸菜魚」 必吃爆漿鮮味手打蝦丸 多款道地下飯四川味太過癮了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／撈王提供
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中秋聚餐新選擇，誰說中秋節一定要烤肉，吃火鍋也很讚！全球有近150家門市的煲湯式火鍋品牌「撈王鍋物料理」，於中秋時節推出全新川菜系湯底「藤椒酸菜魚」，並從即日起至9/11期間再推3種中秋內用限定套餐優惠，一次集滿撈王匠心菜品，趕快手刀訂位，今年中秋就吃「撈王」！

圖／撈王提供
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本次「撈王」新推湯底「藤椒酸菜魚」，選用更加清爽不刺激的藤椒為基底，配上店家獨門醃製酸菜，與金目鱸魚一同熬製，成就一鍋道地四川味，手工片好的金目鱸魚片滑嫩無刺，大口放心吃！

別忘了！吃撈王有秘訣，「濃香、甘香、鮮香、清香」一煲四味不能少，先單品香濃煲湯，其次加入新鮮菌菇品其甘香，再放入高等級肉品升級鮮香，最後加入葉菜清甜回甘。

圖／撈王提供
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圖／撈王提供
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「撈王」於活動期間力推3種中秋內用優惠，不分午晚餐時段，4人團圓套餐$4180(原價$4878)、6人團圓套餐$5980(原價$7048)、海陸組合拼盤$2980(原價$3360)，將近85折的折扣優惠，6人同行可省千元！套餐包含「藤椒酸菜魚」搭配經典「胡椒豬肚雞」兩種湯底的太極鍋，以及「撈王」必吃「爆漿手打蝦丸」、「會唱歌的雙臘煲仔飯」、「繡球豆腐」等美味佳餚，光看就很有食慾，尤其是絕對不能漏掉每顆飽含15隻蝦仁鮮味的「爆漿手打蝦丸」，中間包入香濃巧達芝心，入口爆漿的瞬間真的太幸福了！

圖／撈王提供
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怎麼能忘了飯後甜點呢？濃郁綿密的「花生冰沙」淋上自製熬煮黑糖漿，再灑上杏仁碎片，脆口的堅果與細膩綿密的冰沙相互襯托，念念不忘的滋味就是它。

圖／撈王提供
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