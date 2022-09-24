雙層炸雞2倍享受！肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」限定新上市
肯德基全新炸雞堡正式販售啦！不僅如此，不只有一塊炸雞，還是雙層版，那就是超狂新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」了！吃得到青花椒香氣與雙倍滿足感，快嚐鮮吃吃看吧！
肯德基最新釋出的新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」為的就是要滿足喜歡炸雞的賓客，不只是一層咔啦雞腿排，而是兩層金黃酥脆的腿排，再裹上青花椒麻醬汁，美味再升級。
想要嚐鮮新品可選擇「雙層青花椒咔啦雞腿堡」、「雙層青花椒咔啦雞腿堡個人套餐」與「雙層青花椒咔啦雞腿堡精選套餐」等選擇，一般套餐199元、精選套餐則為235元，新品採取期間限定喔，一定要吃吃看。
延伸閱讀：
．吃甜甜圈去見BTS！台韓Krispy Kreme各推季節限定、送票活動，門市限定「焦糖烤布蕾甜甜圈」再不吃要等明年
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言