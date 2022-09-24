雙層炸雞2倍享受！肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」限定新上市

肯德基全新炸雞堡正式販售啦！不僅如此，不只有一塊炸雞，還是雙層版，那就是超狂新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」了！吃得到青花椒香氣與雙倍滿足感，快嚐鮮吃吃看吧！

圖／肯德基官網提供

肯德基最新釋出的新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」為的就是要滿足喜歡炸雞的賓客，不只是一層咔啦雞腿排，而是兩層金黃酥脆的腿排，再裹上青花椒麻醬汁，美味再升級。

想要嚐鮮新品可選擇「雙層青花椒咔啦雞腿堡」、「雙層青花椒咔啦雞腿堡個人套餐」與「雙層青花椒咔啦雞腿堡精選套餐」等選擇，一般套餐199元、精選套餐則為235元，新品採取期間限定喔，一定要吃吃看。

圖／肯德基官網提供

圖／肯德基官網提供

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