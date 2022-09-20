六福萬怡「豐融紅燒牛肋麵」喜獲國際牛肉麵銅牌獎！限時推第2碗再5折，每日限量僅50碗

知名「台北六福萬怡酒店」旗下大廳酒吧The Lounge參加「2022臺北市牛肉麵國際大賞」，其「豐融紅燒牛肋麵」榮獲紅燒組銅牌佳績。為了慶祝獲得勝利，即日起內用享饕客價優惠外，第2碗可再有5折優惠，每日僅限量50碗，屬牛者還加碼送每日小菜1份喔！

台北六福萬怡酒店極具特色的高級酒店之一，旗下的大廳酒吧The Lounge除了各式精緻調酒外，餐點也不遑多讓，其中榮獲本次「2022臺北市牛肉麵國際大賞」紅燒組銅牌的「豐融紅燒牛肋麵」絕對是必吃的餐點之一，特選口感軟嫩、油脂豐富的美國牛肋條，先煎至外表金黃逼出牛肉香氣，再加入秘製香料和獨家醬料一同炒製，接著以文火慢煨出醬香濃郁的牛肋條，接著以文火慢煨出醬香濃郁的牛肋條，另結合由蔬果、牛骨、牛肋排、老母雞與香料一起熬煮而成、甘甜回味的湯底，將兩者融合精燉出醇厚風味的紅燒牛肋湯，肉味四溢帶點微辛香，牛肋條嘗起來鹹香入味，層次相當豐富。

圖／六福旅遊集團提供

而為了慶祝從101組參賽者獲得銅牌佳績，即日起至10月2日，民眾內用享饕客價只要360元（10%服務費另計），第2碗可再享有5折優惠，每日限量50碗，另外屬牛者還加碼送每日小菜1份，快揪團一起吃吃看得獎的牛肉麵吧！

台北六福萬怡酒店大廳酒吧 The Lounge

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

電話：02-6615-6527

圖／六福旅遊集團提供

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