快訊

金管會同意富邦金合併日盛金案 日盛金將終止上櫃

川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情是他來也一樣

商總理事長許舒博爆王必勝致電「國門這2天就開放」 王回應了

六福萬怡「豐融紅燒牛肋麵」喜獲國際牛肉麵銅牌獎！限時推第2碗再5折，每日限量僅50碗

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

知名「台北六福萬怡酒店」旗下大廳酒吧The Lounge參加「2022臺北市牛肉麵國際大賞」，其「豐融紅燒牛肋麵」榮獲紅燒組銅牌佳績。為了慶祝獲得勝利，即日起內用享饕客價優惠外，第2碗可再有5折優惠，每日僅限量50碗，屬牛者還加碼送每日小菜1份喔！

台北六福萬怡酒店極具特色的高級酒店之一，旗下的大廳酒吧The Lounge除了各式精緻調酒外，餐點也不遑多讓，其中榮獲本次「2022臺北市牛肉麵國際大賞」紅燒組銅牌的「豐融紅燒牛肋麵」絕對是必吃的餐點之一，特選口感軟嫩、油脂豐富的美國牛肋條，先煎至外表金黃逼出牛肉香氣，再加入秘製香料和獨家醬料一同炒製，接著以文火慢煨出醬香濃郁的牛肋條，接著以文火慢煨出醬香濃郁的牛肋條，另結合由蔬果、牛骨、牛肋排、老母雞與香料一起熬煮而成、甘甜回味的湯底，將兩者融合精燉出醇厚風味的紅燒牛肋湯，肉味四溢帶點微辛香，牛肋條嘗起來鹹香入味，層次相當豐富。

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

而為了慶祝從101組參賽者獲得銅牌佳績，即日起至10月2日，民眾內用享饕客價只要360元（10%服務費另計），第2碗可再享有5折優惠，每日限量50碗，另外屬牛者還加碼送每日小菜1份，快揪團一起吃吃看得獎的牛肉麵吧！

台北六福萬怡酒店大廳酒吧 The Lounge

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

電話：02-6615-6527

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

延伸閱讀：

泡麵之神公布「2022世界泡麵評比」 台灣奪第二.這兩款進前10

敲碗同款！日本春水堂超香新品「海鮮火鍋湯麵」鮮美台味，秋栗培茶珍奶強棒回歸，甜點還有台版蒙布朗

牛肉麵 萬怡酒店 酒吧 六福萬怡 饕客

相關新聞

IG打卡潮店＋1 貳樓「貳White了」微風南山店開幕

在屬於「2」的2022年，貳樓餐飲集團積極擴張新型態門市，全新門市微風南山店以「貳White了」為主題，於9月21日盛大...

首次公開！春水堂創辦人私房餐點有「這些」，Get同款美味、滿額再送限量攝影主題明信片

你知道嗎？台灣春水堂裡讓人流連回味的攝影掛畫，是來自春水堂創辦人劉漢介執行長！並於近日出版歷時50年攝影作品《精湛一生：甘侯攝影集》，即日起至全台春水堂消費滿599元，即贈限量攝影集主題明信片，執行長

50位最強評審！「第二屆500盤」9／30名單公布　華燈藝人林心如、楊祐寧、設計師詹朴、女主廚陳嵐舒 全新加入呈現新觀點

問世近兩年半的青年質感媒體《500輯》，去年首度舉辦第一屆（2021）500盤活動，以「第一份台灣人觀點的美食評鑑」獲得...

不用飛日本！迪士尼瓶中娃娃 「午後の紅茶」有台灣限定版

不用飛日本！讓迪士尼粉絲尖叫的可愛萌娃登台了。台灣麒麟KIRIN人氣商品「午後の紅茶」推出台灣限定專屬迪士尼系列瓶中萌娃...

六福萬怡「豐融紅燒牛肋麵」喜獲國際牛肉麵銅牌獎！限時推第2碗再5折，每日限量僅50碗

知名「台北六福萬怡酒店」旗下大廳酒吧The Lounge參加「2022臺北市牛肉麵國際大賞」，其「豐融紅燒牛肋麵」榮獲紅燒組銅牌佳績。為了慶祝獲得勝利，即日起內用享饕客價優惠外，第2碗可再有5折優惠，每日僅限量50碗，屬牛者還加碼送每日小菜1份喔！

日香「味噌火腿起司生吐司」開賣！還有3種口味瑪德蓮

食慾之秋，總是令人胃口大開！日香生吐司全新推出「味噌火腿起司美肌生吐司」，以成熟的鹹香風味，帶來溫暖的享受，還有「阿嬤養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。