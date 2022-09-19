敲碗同款！日本春水堂超香新品「海鮮火鍋湯麵」鮮美台味，栗香培茶珍奶強棒回歸，甜點還有台版蒙布朗

看起來實在太誘人食慾了！日本「春水堂」出新商品啦！首推兩款湯麵及強勢回歸的「栗子」系列飲品、甜點，主餐、飲料到甜品都有了，一個Set直接點起來！

圖／取自日本春水堂官網

今年秋天，日本「春水堂」新推兩種口味湯麵，分別是「海鮮火鍋湯麵」及「酸辣湯麵」。「海鮮火鍋湯麵」再次演繹台灣經典「火鍋」口味，使用道地辛香料呈現在地口味，除了加入花蛤、鮮蝦等鮮美海鮮外，再搭配香菇、豆芽菜，讓這碗湯麵更具「台」味，最後淋上些許香油、辣油與撒上炸過的洋蔥與蒜頭，滿滿台味的開胃湯麵非它莫屬！

海鮮火鍋湯麵。圖／取自日本春水堂官網

而「酸辣湯麵」是日本春水堂每年的人氣商品！濃稠湯底、順滑蛋花與各式菇類、豆芽菜的清爽組合，以醬油為基底，加上適量酸度的順口湯頭，與耐嚼Q彈的中華麵條融為一體，難怪是經年不敗的超人氣麵品！

圖／取自日本春水堂官網

另外，說到秋天就讓人想到「栗子」，日本春水堂再推「栗子」系列飲品及甜點。期間限定飲品「栗香培茶珍奶」結合清香焙茶與香醇牛奶，搭上栗香甜醬與Q彈珍珠，一口接一口；還有「秋栗培茶味」的台灣古早味蛋糕，在海綿蛋糕中間加入紅茶鮮奶油，上面再加碼擠上香濃栗子醬與栗香焦糖醬，有如蒙布朗般的外觀，融合茶香與奶香，沒有比這個更「秋」的甜點啦！

栗香培茶珍奶。圖／取自日本春水堂官網

「秋栗培茶味」台灣古早味蛋糕。圖／取自日本春水堂官網

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