寒舍艾美「龍蝦外帶」下殺71折！探索廚房再加碼推「半碗龍蝦」

為了響應即將於9月25日來臨的「世界龍蝦日」，五星「台北寒舍艾美酒店」旗下寒舍食譜特地推出外帶71折龍蝦餐點優惠，不僅如此，探索廚房Buffet加碼推出半碗龍蝦味噌湯，升級不加價快揪團預定起來了！

圖／台北寒舍艾美飯店提供

龍蝦普遍被認為是較昂貴高級的海鮮料理，過去不少高級飯店推出特色龍蝦料理。這回台北寒舍艾美酒店

響應網站「National Today」於 9月25日訂定的「世界龍蝦日」，特地推出旗下餐廳「寒舍食譜」外帶優惠餐點，即日起至9月22日開放餐點預定，包含「薑蔥老酒焗龍蝦」原價2,380元現在只要71折1,880元；而「龍蝦海鮮脆米泡飯」一份原價4,180元現在也只要3,280元。若兩組合併訂購，直接再現省480元只要4,680元。

圖／台北寒舍艾美飯店提供

另外旗下吃到飽餐廳「探索廚房」也不遑多讓，9月23日晚餐及24、25日午、晚餐期間加碼祭出龍蝦寵客，指定餐期提供每位成人一碗「半隻龍蝦味噌湯」，主廚精選肉質肥厚彈牙的岩龍蝦，加入新鮮魚片及口感嫩脆的鴻禧菇，搭配日式道地味噌湯，襯托鮮美迷人的海洋滋味，絕對必吃看看。

另外正值海鮮季，探索廚房即日起的假日午晚餐餐期還可以吃到豐盛的海鮮料理，像是黃金蟹海鮮鍋、炙燒北海道干貝握壽司、炭烤大蝦，以及多款新鮮的生魚片等，喜歡海鮮的賓客絕對不能錯過。

圖／台北寒舍艾美飯店提供

圖／台北寒舍艾美飯店提供

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