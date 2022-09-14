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柚子皮別急著丟！ 加糖炒成「古早味軟糖零嘴」涮嘴吃不停，「柚子皮5大妙用」省荷包必學

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自家常菜公開社團、ingimage示意圖
圖／取自家常菜公開社團、ingimage示意圖

中秋節過後，家中是否還有待消滅的柚子們？一邊品嚐具高膳食纖維的柚子果肉，剩下的柚子皮竟有意想不到的妙用功能，印象中苦澀的柚子皮還能美食DIY成為「軟糖零嘴」讓人涮嘴吃不停，將柚子極致發揮的必學5大妙用，快來瞧一瞧！

⬤柚子皮糖

網友在臉書社團「家常菜」公開分享這款「柚子軟糖」，把柚子皮切成小塊或細條易入口的大小，丟入鍋中煮滾一點點鹽巴去除苦味，最後用炒鍋加入大量砂糖、煮到有果膠後，再裹上糖粉就完成了。

釣出更多網友分享這樣炒出來的又軟又Q，有人稱它為柚子軟糖、柚子皮糖或柚子果乾，是一道費功夫的古早味零嘴，而且非常涮嘴，讓人忍不住一口接一口。

圖／取自家常菜公開社團
圖／取自家常菜公開社團

⬤柚子天然蚊香

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA-農糧署」分享的中秋節文旦柚四招學起來，其中柚子皮白色部分能助燃，綠色部分能驅蚊，將皮剪成細絲後，再曬至完全乾燥變為黃褐色，就可以點燃當作天然蚊香使用非常適合。

⬤柚子天然洗碗精

製作成日常清洗餐具的去油膩利器，將柚子皮去除白色部分、綠色部分切成小段，放進玻璃瓶倒入75%酒精，蓋過柚子皮並靜置一週，將柚子皮過濾後就是「柚子萃取液」。以「柚子萃取液1：椰子油起泡劑1：水3」的比例調配即可完成天然洗碗精。

⬤柚子泡澡湯

農糧署表示，把柚子皮洗乾淨，表皮畫上幾刀，讓皮內的精油容易釋放，丟進浴缸內放熱水泡澡，不僅能放鬆身心，還能促進血液循環，自製「紓壓柚子湯」泡澡使疲累一掃而空。

⬤柚子健康烤肉醬

果肉吃不完將它變身成健康烤肉醬，準備1/2顆柚子果肉、梨子1/4、洋蔥1/4顆、蒜頭3顆、蔥段1根、醬油膏100毫升、味醂30毫升、米酒1大匙、蜂蜜1/2小匙、香油1小匙。將所有食材切成小塊，以果汁機等攪打均勻即可，吃烤肉記得蘸這款，吃的輕鬆無負擔！

圖／取自鮮享農YA - 農糧署粉專
圖／取自鮮享農YA - 農糧署粉專

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