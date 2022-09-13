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新品來了！星巴克秋季「植物奶系列」 北美同款喝得到 法式草莓塔強勢回歸 還有必收夢幻美杯

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／台灣星巴克提供
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台灣星巴克出新品啦！今年秋天就喝它！台灣星巴克將於9/14全新推出「植物奶系列」飲品，還有多款鹹食及萬聖節檔期的超節氣、超可愛甜點，另外也有「女神與珊瑚之美」系列的保溫杯、馬克杯等商品，今年秋季真的太精彩了！

圖／台灣星巴克提供
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明天就喝得到！星巴克本季強推3款「植物奶系列」飲品，分別是「燕麥可可瑪奇朵」、「冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡」及「黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂」。

「燕麥可可瑪奇朵」融合經典義式濃縮咖啡與本季主角燕麥奶，再以香甜可可糖醬點綴，口感滑順，點特大杯才夠喝；北美同款「冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡」混合了黃金烘焙濃縮咖啡、黑糖風味糖漿與些許肉桂粉，再倒入醇濃燕麥奶，輕甜清爽，讓人欲罷不能；喜歡喝星冰樂就點「黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂」，香濃燕麥奶加入黑糖風味糖漿，最後擠上巧克力風味鮮奶油與摩卡醬，雖然有點罪惡，但錯過這杯會後悔！

圖／台灣星巴克提供
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星巴克在本次秋季推出多款鹹食，像是義式雞肉起司堡、玉米濃湯風味司康等，也有讓甜點控瘋狂的各類甜品，特別是去年冬季熱賣的「法式草莓塔」回來了！薄塔皮上放滿大顆法國草莓塊，去年沒吃到沒關係，今年也吃得到！另外，還有配合萬聖節氣息的超可愛「巧克力貓掌小蛋糕」、「紫薯雙色黑貓蛋糕捲」，以及芋泥及生乳雙餡的逗趣「淘氣芋泥包」，太期待本季新品了。

圖／台灣星巴克提供
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而此次星巴克商品系列以「女神與珊瑚之美」為主題，選用清新的薄荷藍與閃閃發光的夢幻珊瑚粉，描繪女神悠遊於湛藍海洋中，色彩柔和的高質感商品，讓你用著用著就開心起來了。

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