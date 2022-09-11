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誰來替我喝！韓國星巴克秋季限定3款新飲品 濃郁核桃紅茶那堤、經典黑釉那堤 還有超好拍的青蘋果洋甘菊茶 每款都想來一杯

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自IG@yangsanduk
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韓國星巴克又推出秋季新款飲品啦！幾乎每個月都會更新商品的韓國星巴克，每每上新品都讓人好想喝一口，現在讓我們一起來看看韓國星巴克的2022秋季新飲品有哪些吧！

圖／擷取自韓國星巴克官方網站
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這次韓國星巴克的三款新飲品分別是「青蘋果洋甘菊茶」、「黑釉那堤」、「核桃紅茶那堤」，其中「青蘋果洋甘菊茶」的漸層綠也太吸睛了！以韓國國產蘋果為基底，加上隱隱清香的洋甘菊茶，是一杯滋味多變的清爽飲品。

青蘋果洋甘菊茶。圖／取自韓國星巴克官方網站
青蘋果洋甘菊茶。圖／取自韓國星巴克官方網站

圖／取自IG@yangsanduk
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韓國星巴克的秋季代表飲品「黑釉那堤」結合濃醇咖啡和宛如釉面的香濃鮮奶油，屬於起士風味的維也納咖啡；而「核桃紅茶那堤」是燕麥奶與紅茶搭配上韓國產核桃香氣的那堤飲品，飲品最上面撒上核桃碎，增添飲品的口感，堅果香氣讓人一喝就上癮。

黑釉那堤。圖／取自韓國星巴克官方網站
黑釉那堤。圖／取自韓國星巴克官方網站

圖／取自IG@yangsanduk
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核桃紅茶那堤。圖／取自韓國星巴克官方網站
核桃紅茶那堤。圖／取自韓國星巴克官方網站

圖／取自IG@yangsanduk
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