85°C、三麗鷗再聯名 4款可愛療癒蛋糕即日開賣 買蛋糕送公仔、隱藏置物盒當禮物

85°C與三麗鷗再度聯名，這次由Hello Kitty與布丁狗擔綱主角，推出4款療癒系的蛋糕：布丁狗甜點王國、布丁狗活力王子、Hello Kitty寶石公主、Hello Kitty夢幻玫瑰舞會，還有可愛的Hello Kitty、布丁狗公仔可以收藏，即日起全台門市上市，粉絲們要把握機會，錯過就要再等下一次囉！

圖／85°C臉書

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這次聯名貼心推出了大小不同的蛋糕供選購，「布丁狗甜點王國」為6吋、「Hello Kitty夢幻玫瑰舞會」則是7吋，是適合親友慶生、聚餐的大小，每個蛋糕除了穿上披風與皇冠、帥氣的布丁狗王子，和穿上粉色洋裝、精心打扮的Hello Kitty公仔，蛋糕盒也暗藏巧思，可以DIY變身置物架，用來放文具用品，療癒效果滿分！

圖／85°C臉書

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如果吃不完6吋、7吋的蛋糕，也有「布丁狗活力王子」及「Hello Kitty寶石公主」的精緻、小巧的切片蛋糕可以選擇，快到全台85°C感受這股大小朋友都融化的最萌魅力！

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