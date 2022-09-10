老闆請客 身份證秀出來！ 9月「這三天壽星」齊聚一桌 溫體牛火鍋免費吃

牛肉控的新選擇！吃過溫體牛的人也要嘗嘗溫體牛創意料理，「牛本色溫體牛火鍋」於9/13開幕，祭出超狂壽星專屬優惠，凡同桌有「9月壽星」最高可享6折優惠，或同桌湊齊6人是9/13、9/14、9/15這三天的「當日壽星」，老闆請客直接招待壽星免費吃鍋！

圖／牛本色提供

溫體牛創意料理「牛本色」躋身美食一級戰區的大安區市民大道四段，限量溫體牛每日新鮮直送，快跟著老闆最推薦吃法展開美食饗宴，先來碗暖胃儀式，碗底鋪上生牛肉與牛精球，高溫熱湯沖下的第一碗湯下肚後，胃底回暖，再來現涮產地直送的上等肉品，首推三款不同部位溫體牛肉，有油花最少肉質結實的「小里肌」；油花如扇面分佈取自牛腹「扇子肉」；油花分布均勻並手工剔除筋膜「橫隔膜」，還有口感爽脆的牛胸、精華牛骨隨，更多限量品項如牛心、牛肝等。

圖／牛本色提供

店內研發各種創意料理，有溫體牛製作的松露牛毬壽司或是酥炸牛肉球，主打推薦「牛香小刈包」用小火燉煮的牛肉搭配上花生粉，滿足舌尖的美味。還有三種獨家研發老火湯頭，分別是採用十五種藥材熬煮的「藥膳鍋」、使用牛骨搭配鮮蔬果精燉的「竹笙牛骨鍋和厚白牛骨湯」，想要一次品嚐兩種湯底，可以搭配成牛骨鴛鴦鍋或藥膳與牛骨的黑白鍋。

圖／牛本色提供

歡慶開幕，9月壽星超有口福！9/13至9/15活動期間，與9月壽星同桌享折扣，凡用餐朋友中有一位9月壽星即享9折優惠、三位即享8折、六位即享6折優惠；9/13.9/14.9/15這三天的當日壽星，湊齊6位天選之人同桌，老闆直接替你買單；優惠期間，每晚限時虎牌啤酒喝到飽；更於9/16至9/30推兩人以上同行，半數打卡分享送牛香小刈包乙份，四人以上同行，半數打卡分享送岩燒牛舌乙份。

圖／牛本色提供

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