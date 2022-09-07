五星飯店「金峰滷肉飯、燈籠滷味」Buffet吃到飽！4人同行再現省近500元

豪華料理吃到飽已經不稀奇了！五星「台北花園大酒店」與台北超夯排隊小吃合作推出即日起限時限定「好CHILL狂饗曲」優惠活動，的金峰滷肉飯、燈籠滷味與鮮芋仙等人氣美食統統都吃得到，一定要試試。

圖／台北花園大酒店提供

台北花園大酒店旗下異國料理自助餐品牌「饗聚廚房」即日起至10月31日推出「好CHILL狂饗曲」餐飲優惠活動。特地規劃與人氣排隊美食品牌合作，包含金峰滷肉飯、燈籠滷味、台南牙齒肉圓與鮮芋仙等統統都吃得到，不僅如此，所有名店都採直送服務，保證可以吃到最新鮮最熱的美味。

燈籠滷味。 圖／台北花園大酒店提供

金峰滷肉飯。 圖／台北花園大酒店提供

現在提早預訂「四人同行」優惠，最高可享有現省467近500元的折扣，活動期間平日午晚餐或假日下午茶，每人580元（10%服務費另計）；若是假日午晚餐則為每人780元（10%服務費另計）。更多最新優惠請上官網查詢，想要吃到飽各式排隊小吃美食的消費者，務必揪團及早預訂囉！

台南牙齒肉圓。 圖／台北花園大酒店提供

鮮芋仙。 圖／台北花園大酒店提供

圖／台北花園大酒店提供

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