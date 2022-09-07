五星飯店「金峰滷肉飯、燈籠滷味」Buffet吃到飽！4人同行再現省近500元
豪華料理吃到飽已經不稀奇了！五星「台北花園大酒店」與台北超夯排隊小吃合作推出即日起限時限定「好CHILL狂饗曲」優惠活動，的金峰滷肉飯、燈籠滷味與鮮芋仙等人氣美食統統都吃得到，一定要試試。
台北花園大酒店旗下異國料理自助餐品牌「饗聚廚房」即日起至10月31日推出「好CHILL狂饗曲」餐飲優惠活動。特地規劃與人氣排隊美食品牌合作，包含金峰滷肉飯、燈籠滷味、台南牙齒肉圓與鮮芋仙等統統都吃得到，不僅如此，所有名店都採直送服務，保證可以吃到最新鮮最熱的美味。
現在提早預訂「四人同行」優惠，最高可享有現省467近500元的折扣，活動期間平日午晚餐或假日下午茶，每人580元（10%服務費另計）；若是假日午晚餐則為每人780元（10%服務費另計）。更多最新優惠請上官網查詢，想要吃到飽各式排隊小吃美食的消費者，務必揪團及早預訂囉！
延伸閱讀：
．限時一個月！𝗕𝗘𝗣𝗣𝗜𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗧𝗔推「吃到飽」優惠 沙拉、義大利麵到披薩、甜點不怕你吃
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言