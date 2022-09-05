料滿到炸出來！台中超浮誇燒肉丼飯一碗飽到天靈蓋 芒果鮮奶酪濃郁綿密 再飽都吃得下 真的太香太過癮了

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聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@amos0716授權
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中秋節快到了，想大口吃肉，又不想忙東忙西自己烤嗎？那就來試試這家爆量又浮誇的燒肉丼飯吧！還吃得到招牌炸牛排跟超美味甜點，懶人中秋可以這樣吃！

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這家位於台中健行路上的「嵐山炸牛排」，從店名就知道店家主打炸牛排，這鮮粉色的炸牛排也太有食慾了，外皮炸得金黃酥脆，肉質多汁軟嫩，聽說店家還貼心的介紹炸牛排六種吃法，多種醬料任你配，吃法非常多樣，IGer艾瑪斯推薦第一次來可以吃看看「炸特選翼板牛排」，嫩口好咬，單吃就很不錯；肉食控激推「燒肉盛和丼飯」，一次就能吃到翼板牛排跟牛五花，看看這用肉堆成的金字塔，一碗吃飽又滿足，就要給你雙倍的快樂。

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大口吃肉滿足之後，輪到甜點胃上場啦！不管愛不愛吃甜，都大推「芒果奶酪」，店家選用北海道十勝鮮奶，不加任何一滴水，原汁原味呈現濃郁奶香與奶酪的綿密口感，搭上芒果的香甜，再飽都吃得下！從浮誇主食到必吃甜點，這餐真的吃得太香太過癮了。

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嵐山炸牛排

地址：台中市西區健行路1058號（健行店）
營業時間：11:30-14:00；17:00-20:30

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