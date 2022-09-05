限時一個月！𝗕𝗘𝗣𝗣𝗜𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗧𝗔推「吃到飽」優惠 沙拉、義大利麵到披薩、甜點不怕你吃

剛從「石壁家義大利麵」華麗升級的「𝗕𝗘𝗣𝗣𝗜𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗧𝗔」，於9月推出限時一個月的「吃到飽」活動，只要699元就能吃到超過15項的人氣義式料理，從沙拉、義大利麵到披薩，還有甜點及飲料都任你吃，還不快揪朋友吃起來！

圖／BEPPIN PASTA臉書

石壁家義大利麵攜手日本靜岡「BEPPIN食堂」，打造出的新品牌「𝗕𝗘𝗣𝗣𝗜𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗧𝗔」，是以新鮮自製麵條的義大利麵、手工披薩及義式燉飯等為特色餐點，為了慶祝新品牌誕生，到9月底前推出699元吃到飽活動，菜單裡共有8種義大利麵、4種披薩、3款甜點等等，限時90分鐘內吃到飽，像是日式洋食「拿坡里番茄麵」(ナポリタン)、味道濃郁、特別的「藍紋起士筆管麵」，灑上紫蘇絲、口味清爽的「紫蘇風味蒜辣鮮蝦麵」，都出現在吃到飽的菜單裡，還有簡單又經典的「瑪格莉特披薩」、藍紋起士與蜂蜜交織迸出鹹甜滋味的「藍紋起士蜂蜜披薩」，也都吃得到！最後再來上布朗尼蛋糕＋蜂蜜香草冰淇淋，搭配無糖美式咖啡，為喜歡義式料理的粉絲畫下滿足的句點！

圖／BEPPIN PASTA臉書

圖／BEPPIN PASTA臉書

目前四間分店同時進行限時吃到飽活動，建議大家多找幾個朋友體驗，一次就能嘗到多樣經典美味菜色；也要提醒大家，此活動以現場候位為主，不提供訂位服務唷！

𝗕𝗘𝗣𝗣𝗜𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗧𝗔

統一時代店

電話：02-27232998

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2

大直美麗華店

電話：02-85012822

地址：台北市中山區敬業三路22號5樓

台北龍江店

電話：02-25016155

地址：台北市中山區龍江路96號

台中中友店

電話：04-22292555

地址：台中市北區三民路三段161號C棟B2

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