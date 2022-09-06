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楊丞琳不知道的豆腐魚！在台灣也吃得到的海鮮料理「酥炸那個魚」，到底是什麼魚？

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自IG@gangdingmeichuan、摘自微博 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／取自IG@gangdingmeichuan、摘自微博 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近日，藝人楊丞琳在中國節目「還有詩和遠方3」上提到「沒吃過炸豆腐魚，在台灣沒吃過什麼海鮮」引起網友熱議，究竟這個「豆腐魚」是什麼魚呢？

圖／摘自微博
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原來「豆腐魚」也被稱為九肚魚、龍頭魚等，魚肉像豆腐一樣滑嫩。食客最熟悉的吃法是酥炸後以椒鹽調味。這種魚，在台灣真的吃不到嗎？

沒想到竟是「屏東東港特產」！在台灣魚市場經常看到的「那個魚」可能就是「豆腐魚」的親戚，外型相似且學名都有「龍頭魚」的稱號。

不用到屏東！這家位在台中梅川西路上的「港町十三番地」就有一道「酥炸那個魚」，把一整條魚拿下去炸，炸至金黃酥脆到吃不出魚刺，可以直接一口干，魚肉軟嫩不柴，味道足又下飯，一人吃一盤都沒問題。

另外，店家還有多款海鮮佳餚，道道鮮美可口，像是「生蠔杯」、「鮭魚系列」餐點等，不過海鮮進貨不定，想吃「酥炸那個魚」的朋友建議先詢問店家是否供應喔！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

港町十三番地-梅川店

地址：台中市北區梅川西路三段110號
營業時間：17:30–01:30

圖／取自IG@gangdingmeichuan ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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圖／取自IG@gangdingmeichuan
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圖／取自IG@gangdingmeichuan
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台中美食 屏東美食 豆腐魚 那個魚 海鮮

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