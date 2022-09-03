中秋吃烤雞免動手！ 21世紀酥麻香辣「青花椒麻烤半雞」第2件半價 高CP值揪麻吉開吃囉
酷熱的天氣讓人食慾大降，外加過中秋邊度過熱辣天氣還要邊烤肉，是否頓時讓人怯步？ 快來看中秋吃烤雞能免動手的好方法，21世紀推出「中秋好麻吉」優惠活動，即日起至9/11，21世紀風味「青花椒麻烤半雞」於全館門市購入，即可享第2件半價！
21世紀首次推出青花椒麻系列餐點，以青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製而成的青花椒麻醬，與21世紀著名的雞肉交織成酥麻又辛辣的新風味。香麻帶勁的香氣引領食慾，讓愛吃辣的你，也能在熱辣辣中秋佳節與好麻吉歡慶共度。
今年中秋來點不一樣的口味，9/1至9/11「青花椒麻烤半雞」第2件半價優惠，只要375元(原價500元)就享有一整隻青花椒麻風味烤雞，半隻烤雞與好友一起分享，高CP值美味共同嚐鮮！
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