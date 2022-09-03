黑金拿鐵霸氣回歸！ FLASH COFFEE慶中秋6款人氣飲品買1送1 再迎開學8款+1元多1件

咖啡控看過來！ 亞太地區人氣連鎖咖啡FLASH COFFEE為歡慶中秋連假，9月不手軟祭出多款人氣飲品優惠，上半月享6款人氣咖啡飲品「買一送一」、下半月更多達8款咖啡飲品「加1元多1件」，更有呼聲超高的黑金拿鐵正式回歸。

濃郁的黑糖和桂圓完美結合的「黑金拿鐵」，最適合在初秋微涼時節品嚐。為歡慶黑金拿鐵上市回歸及迎接中秋連假，FLASH COFFEE即日起至9/14推出6款超人氣咖啡飲品買一送一，品項有沙灘拿鐵、黑金拿鐵、橙香氣泡咖啡、西西里氣泡咖啡、FLASH 黑咖啡（特大杯 XL）、燕麥奶拿鐵，不限冰熱即享買一送一，天天輪番喝不膩。

圖／FLASH COFFEE提供

9月除了開心迎接中秋連假外，更是學生們回歸校園的開學季。FLASH COFFEE幫同學們提振精神，9/15至9/30更推出了眾多飲品只要「加1元就多1件」，凡購買黑金拿鐵、梅涼心氣泡咖啡、黑糖鮮奶烤茶、黑糖燕麥奶烤茶、橙香冰茶、FLASH 萃茶、燕麥奶拿鐵（特大杯 XL）、經典拿鐵（特大杯 XL），即享加1元多1件優惠，迎接開學有FLASH COFFEE就不BLUE了！

圖／FLASH COFFEE提供

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