限時搶吃！Cremia「北海道霜淇淋之神」全新巧克力口味正式襲台，還有概念快閃店必去

有「最高級霜淇淋」美譽的Cremia正式推出全新巧克力口味！特選北海道牛乳與400次試驗所打造的冰淇淋即將於8月22日同步台北、新竹與高雄正式開賣，神級般的好味道一定要揪團試試看！

圖／Cremia Taiwan IG粉專

Cremia其實是位於北海道知名霜淇淋品牌，秉持著打造最強最高級霜淇淋的初衷，把Cream與Premium完美結合，也被喻為「北海道霜淇淋之神」，強調超過400次反覆研發與特殊比例的鮮奶油，綿密入口即化不斷推升美味的極限，過去常常造成排隊人潮，相當受消費者歡迎。

圖／遠東巨城購物中心臉書粉專

日前台北官方宣布自8月22日將在台北中山、新竹巨城與高雄漢神巨蛋店推出全新超濃郁巧克力口味，完美融合北海道牛乳與巧克力的絕妙比例，配上巧克力甜筒脆皮，吃上一口絕對停不下來！

圖／Cremia Taiwan IG粉專

值得一提的是，台北中山概念店將於8 月 20 日起至 9 月 30 日快閃在捷運中山站1號出口展店喔。北中南消費者快相揪吃起來了。

圖／Cremia Taiwan IG粉專

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