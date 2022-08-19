最有設計感的台式早餐！台中工業風「SOORI EGGS」 西屯店開幕 最推酥皮蛋餅

一日之計在於晨，用美味的早餐開啟充滿元氣的一天。位於台中西屯路一個再平常不過的街角，卻有格外引人注目的店面設計，裸灰色水泥牆上掛有蛋黃標誌，整面的落地窗前擺著鮮艷的黃色高腳桌椅，不靠近一瞧還不知道，這是一間工業設計風的台式早餐店。

圖／SOORI EGGS提供

台式早餐品牌「SOORI EGGS」於台中西屯設立第二間門市，承襲父親32年的經典酥皮蛋餅配方與製作工法，以「IT’S NOT JUST BREAKFAST」為核心，結合設計與空間美學，讓一頓早餐也能充滿儀式感。顯眼又可愛的品牌標誌「蛋」，更是一天中不可或缺的營養元素，黃澄澄的橢圓外型如同白天的太陽，又似夜裡的月亮，代表蛋在餐點中供給人們從早到晚的營養。

圖／SOORI EGGS提供

有別於大部份早餐店的蛋餅，SOORI EGGS多層酥脆外皮的酥皮蛋餅，保留了經典玉米、培根等傳統口味，更獨家研發鹽蔥肉排及台灣鹽酥雞蛋餅，「鹽蔥肉排蛋餅」融合鹽蔥醬的辛香與胡椒香麻的烤肉片，串起中台灣對於燒肉文化的熱愛；「台灣鹽酥雞蛋餅」一入口的豐富肉汁與九層塔激盪出街頭記憶感，蹦出獨有台式風味。另一項經典早餐則是吐司，吐司經過板烤金黃焦香，搭配各種風味內餡十份滿足；此外還有獨特的甜法餅與特殊魯邦種酵母製作的嚴選厚片，鹹甜口味一應俱全，喜愛澱粉的你絕對不能錯過。

圖／SOORI EGGS提供

早餐怎麼能沒有一杯飲料呢？清晨來杯咖啡提神吧！SOORI EGGS選用帶有黑巧克力、櫻桃莓果風味的咖啡豆，濃郁中伴隨一絲酸甜氣息，緊接而來的則是帶有奶油焦糖甜香的尾韻，原來咖啡還有這樣多層次的口味，咖啡控快衝！

圖／SOORI EGGS提供

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