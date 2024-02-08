2024新春餐酒搭 這些威士忌抓得住台灣味

歲末年終圍爐時刻，人們在歡慶的氣氛中告別過去，迎接嶄新的一年。在這美好的時刻，少不了喝上幾杯，華人一向喜歡吃飯配酒，邊吃邊喝；尤其以威士忌搭配台灣料理，更是台灣人獨創的餐酒搭配。如何讓台式宴席與西方醇酒迸發出美妙共鳴？以下3款獨獻台灣、針對台灣人的味蕾所打造的酒款，將是不錯的選擇。

2021年底推出的「格蘭利威12年首席三桶」是首席釀酒師艾倫・溫徹斯特（Alan Winchester），親自為台灣消費者量身打造的酒款。他透過新創三桶勾兌工法——以美國橡木桶完整熟陳12年後，將酒液部分轉桶至初次裝填加勒比海蘭姆桶，部分則轉桶至初次裝填波本桶過桶，留下一部分酒液，繼續在美國橡木桶熟陳；最後再進行三桶勾兌，匯聚黃金三桶完美比例。

「格蘭利威12年首席三桶」巧妙地一舉將台灣獨有的牛奶糖、龍眼乾、土鳳梨等風味元素重新演繹；在風味搭配上，更可以將美國橡木桶、蘭姆桶與波本桶所帶來的氣息，自由拆解、任意組合，成為餐桌上的台灣味絕配。

獨獻台灣的「百樂門12年原桶強度單一麥芽威士忌」，是酒廠針對台灣消費者喜好而設計的酒款。酒體帶有馥郁的雪莉桶水果乾香氣，無論是純飲或是搭配台菜都相當合適。百樂門之所以用原桶強度（Cask Strength）的方式來呈現這款酒，是考慮到台灣的消費者在品飲烈酒時，習慣加冰塊飲用，尤其台灣南部天氣炎熱，加入冰塊飲用會更加暢快。在原桶強度下的58.9%高酒精濃度酒體，將隨著冰塊逐漸融化，漸漸釋放不同層次的香氣，讓威士忌風味層次變化更加多元。

台灣限定、榮獲2023年國際烈酒大賽（ISC）金獎的「皇家禮炮23年」，是首席調酒師Sandy Hyslop融合東方美人茶香、熱帶水果與台灣人記憶深刻的龍眼乾氣味，所創作的具有台灣DNA的威士忌。「皇家禮炮23年」具有圓潤多汁的水果風味，特有的龍眼乾氣息，展現出強烈台灣特色，口感富有鳳梨、芒果、香蕉等熱帶水果甜韻，綿長的尾韻洋溢東方美人茶香與若干辛香料氣味，在各種氣味層層綻放下，恰與餐桌上的佳餚激盪出美妙的寶島餐桌風景。

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