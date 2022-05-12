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可以喝的藝術品！寒舍艾麗酒店聯名PUN酒吧推出「藝術調酒」，6杯再打66折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

喝一杯解憂吧！寒舍艾麗酒店「The Terrace」大廳酒吧特別與信義區知名酒吧(Speakeasy Bar)PUN聯名推出「夜醺．巡藝」The Terrace X PUN 聯名藝術調酒，絕對是可以喝的藝術品，現在活動期間任六杯還有約66折優惠，疫情來襲，做好防疫享受生活吧！

圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「2022年台北當代藝術博覽會」即將於5月20至22日霸氣登場，絕對一年一度藝術愛好者不可以錯過的盛事，寒舍艾麗酒店旗下「The Terrace」大廳酒吧特別邀請位於台北信義區巷弄間的特色地下酒吧(Speakeasy Bar)「PUN」，攜手並聯名於5月12日至6月30日期間打造「夜醺．巡藝」The Terrace X PUN 藝術調酒，一同讚揚藝術之美好。

圖／寒舍艾麗酒店提供
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而6款藝術調酒經過酒店展示的500多件藝術品精心挑選而勝出，再藉由雙方團隊調酒技術與工藝技巧，把基底酒、食材與可食裝飾，結合特殊舒肥等多重技法，幻化成同名調酒，包含「狂風驟起」、「自然之塔」、「極夜之晝」、「奧茲大眼鯛」、「Ah!」及「牡丹」。每杯售價450元（+10%服務費），任選3杯優惠價為1,200元（+10%服務費），更狂的是6杯優惠只要1800元（+10%服務費），一杯相當只要約66折。

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最後，品酒同時若能搭配美食絕對是極致享受，行政主廚陳明烽特別設計「主廚特製拼盤」580元（+10%服務費），集結水牛城辣雞翅、酥炸花枝圈及鮮蝦、玉米酥脆餅辣味牛肉醬等三款艾麗人氣佐酒小食，以及多款廣受好評的佐酒小食享打卡買1送1限定優惠(價低者免費，拼盤恕不參與優惠)。賓客點選6杯藝術調酒與拼盤，即贈PUN造型硬幣一枚，活動期間至PUN消費達指定門檻，再贈藝術調酒一杯喔。更多消息請上官網查詢。

圖／寒舍艾麗酒店提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧

官網：www.humblehousehotels.com
電話(02)6631-8066

圖／寒舍艾麗酒店提供
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