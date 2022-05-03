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勇奪7面金獎！玉山高粱2022舊金山世界烈酒競賽好風光

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
玉山台灣高粱酒6年陳高禮盒（58%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山台灣高粱酒6年陳高禮盒（58%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自台灣菸酒公司嘉義酒廠與隆田觀光酒廠的玉山高粱，於2022 SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition）表現優異，於競爭激烈的中式白酒（Baijiu）類別中，總共獲得兩面雙金獎（Double Gold Medal）、5面金獎（Gold Medal），一口氣勇奪7面金獎。

SFWSC舊金山世界烈酒競賽 （San Francisco World Spirits Competition）創立於2000年，是美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，也是全球威士忌產業之年度盛事。比賽由美國知名烈酒權威及專家們，以公平公正之盲飲方式進行評比，依照分數分別授予鉑金獎（Platinum Medal）、雙金獎、金獎、銀獎（Silver Medal）、銅獎（Bronze Gold）。

玉山高粱自2017參加舊金山世界烈酒競賽，連續6年屢獲多項雙金、金獎肯定。今年在白酒類別中，自4,000多件參賽作品脫穎而出，實屬不易。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年獲得雙金牌肯定的是「玉山五八金高粱酒（58%）」與「玉山台灣原窖1950高粱酒（52%）」。「玉山6年陳高（冰河銀）（56%）」、「玉山大曲（59.5%）」、「玉山台灣高粱酒（58%）」、「玉山台灣高粱酒6年陳高禮盒（58%）」、「玉山鼎高（50%）外銷版」，則拿下金牌獎肯定。

◎雙金牌

．玉山五八金高粱酒（58%）

．玉山台灣原窖1950高粱酒（52%）

◎金牌

．玉山6年陳高（冰河銀）（56%）

．玉山大曲（59.5%）

．玉山台灣高粱酒（58%）

．玉山台灣高粱酒6年陳高禮盒（58%）

．玉山鼎高（50%）外銷版

玉山6年陳高（冰河銀）（56%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山6年陳高（冰河銀）（56%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山高粱於2022舊金山世界烈酒競賽，共獲得7面金獎肯定。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山高粱於2022舊金山世界烈酒競賽，共獲得7面金獎肯定。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山台灣原窖1950高粱酒（52%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山台灣原窖1950高粱酒（52%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山鼎高（50%）外銷版。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山鼎高（50%）外銷版。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山台灣高粱酒（58%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山台灣高粱酒（58%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山大曲（59.5%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山大曲（59.5%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山五八金高粱酒（58%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山五八金高粱酒（58%）。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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