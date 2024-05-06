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買1送1、第2杯半價！星巴克「4大優惠」一次看 「人氣款星冰樂」這樣點有好康

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克這樣喝！星巴克時常推出買一送一、第2杯半價等優惠，還會攜手外送和LINE平台同推好康。雖然星冰樂常被排除在優惠外，但仍有外送優惠可以省荷包，本月更指定「2大超人氣星冰樂」加入好康行列。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

▶︎ 好友分享日買一送一

5/6、5/7兩日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料可享買一送一。優惠品項不含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▶︎ 第2杯半價

本週迎來母親節，星巴克推出「LOVE MOM 第2杯半價」活動，5/8至5/10，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料享第2杯半價優惠，開喝星冰樂。不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▶︎ foodpanda 第二杯半價

即日起至5/12，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯「特大杯玫瑰蜜香茶那堤、巧克力可可碎片星冰樂」，享第二杯半價優惠。

圖／foodpanda提供
圖／foodpanda提供

▶︎ foodomo 199雙杯組

即日起至5/12，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯「大杯冰熱/風味一致的馥列白或醇濃抹茶星冰樂」，可享兩杯199元優惠價。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

此外，星巴克亦與LINE禮物合作推出「買指定商品送飲料兌換券」活動，即日起至5/20，於指定商品銷售期間「購買/贈送」指定商品，且在5/31門市營業時間結束前使用完畢，購買者/送禮者可獲得「LINE禮物贈品券 【星巴克】145元飲料兌換券」乙份。詳情可見活動頁面

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LINE 咖啡 星冰樂 星巴克 母親節 買一送一

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