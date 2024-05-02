5大飯店「母親節」優惠1次看！住房餐飲蛋糕統統有

2024年來到了5月了，5月也是母親節慶祝的日子，各大飯店業者也推出多重優惠活動，UDN小編特地整理5大飯店的母親節優惠，滿額抽珍珠鑽飾或住宿與蛋糕優惠等，一起來看看吧！

林口亞昕福朋喜來登酒店推現煎羊肩排再送蛋糕

「林口亞昕福朋喜來登酒店」為了感謝全天下辛勞的母親，旗下「宜客樂西餐廳」將於5月11日至5月12日午餐及晚餐時段，推出豪華菜套餐包括現煎干貝、酥炸甘蔗蝦、現煎羊肩排和孜然豬肋排等美味佳餚（每人$1,380+10%起）。前10組訂位更可享有早鳥優惠，包括贈送長條蕾夢糖霜蛋糕，以及優惠價$199元購買4吋「蕾夢心」限定蛋糕（原價$480元），讓媽媽們開心幸福。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供

礁溪寒沐酒店中式合菜犒賞媽咪，還有77折預購蛋糕

「礁溪寒沐酒店」推出母親節餐飲活動，小家庭可選「川薈」四人合菜8,520元+10%，含川辣帝王蟹。另「宴會廳」中式十人桌菜16,800元+10%，贈果汁、紅酒和母親節蛋糕。「MU BAR」調酒師創粉紅飲品，每杯180元+10%起。「沐選」推「沐愛女神」紅心芭樂慕斯蛋糕，5月3日前預訂享早鳥價980元，相當於近77折絕對要犒賞媽咪！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／礁溪寒沐酒店提供

圖／礁溪寒沐酒店提供

台北寒舍艾美酒店豪華客房吸引媽咪，還有蟹腳Buffet吃到飽

「台北寒舍艾美酒店」規劃一系列住房與餐飲活動，感謝辛勞的媽咪。從5月1日至5月26日的週末，推出「媽咪最艾美」住房專案，豪華客房每晚9,999元起+15.5%，專案含馥馬爾香氛出版社香水與翌日早餐。寒舍食譜母親節套餐由主廚吳銘儒嚴選頂級食材，每位3,880元+10%，探索廚房更於5月11日與12日加碼推出美味龍蝦與雪蟹腳，滿額消費即可獲得KILIAN PARIS香水，多重好康只有媽咪享受得到！

圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供

台北喜來登享餐飲抽珍珠鑽飾，快閃花店贈花束感謝媽咪

台北喜來登大飯店為媽咪們準備了特別的驚喜。從5月4日至5月5日、以及5月11日至12日的雙週末，館內各餐廳將呈獻各式美饌，並與台灣輕奢珠寶品牌ARTISMI合作，推出「用餐滿額抽珍珠鑽飾」活動，奢華寵愛媽咪。此外，5月11日至12日，喜來登大廳更有「喜來登快閃花店」，贈送優雅的「甜筒小花束」，向媽咪致以深深的感謝。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店店提供

六福萬怡酒店Elite Bakery法國食材蛋糕攻陷媽咪，還有擴香滿額贈

六福旅遊集團「Elite Bakery 一禮烘焙及Elite Concept 一禮莊園」推出多項母親節限定優惠。一禮烘焙以法國頂級材料製作的「莓好時光」母親節蛋糕，結合草莓、法式杏仁餡及奶露，售價780元，提供親取或宅配服務。更狂一禮莊園推出多款花禮，享9折優惠，並滿6000元贈送品牌擴香100ml一瓶，趕快寵愛媽咪了啦！

圖／六福萬怡酒店提供