報稅不哭哭！壽司郎「報稅季特別優惠」 鮭魚腹領軍「4款強品統統30元」 吃越多省越多

報稅季不苦！迎來5月報稅季，壽司郎特別祭出「指定品項30元」優惠犒勞你的胃，鮮甜赤蝦、肥美鮭魚腹到人氣甜點霜淇淋統統有，吃10盤現省100元，把平常沒吃夠的統統吃一輪。

餐點示意圖。記者陳睿中／攝影

壽司郎聽到你的心聲！報稅季來臨，壽司郎為體貼吃貨的荷包，即日起推出「特別優惠價30元」的限時福利，「赤蝦、鮭魚腹、玉米沙拉軍艦、北海道牛奶霜淇淋」等四款超人氣品項統統30元（原價40元），其中「赤蝦」優惠到5/19，其餘品項則一路優惠到5/31。

餐點（赤蝦）示意圖。圖／壽司郎提供

值得注意的是，本次優惠品項會以「白色壽司盤」提供，如遇尖峰時段盤數不夠則用「黑色壽司盤」替代出餐，優惠價限內用。從沙拉軍艦、生魚片壽司到甜點一應俱全，吃上三輪都不是問題，報稅小確幸要把握囉！

圖／壽司郎提供

壽司郎 報稅季特別優惠資訊

優惠時間與內容：即日起～5/19【赤蝦】｜即日起～5/31【鮭魚腹、玉米沙拉軍艦、北海道牛奶霜淇淋】，以上4款指定品項特別優惠價30元（原價40元）

注意事項：優惠品項以「白色壽司盤」提供，若遇到尖峰時段盤數不夠，將會以「黑色壽司盤」替代出餐；計算價格以菜單為主；優惠僅限內用