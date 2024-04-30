「國際珍奶日」限時搶喝！ 日出茶太放送1000張「珍奶買1送1券」 還有這3家珍奶喝一波
4/30國際珍奶日限時搶喝！ 人氣手搖飲品牌「日出茶太 Chatime」限時8小時大放送1000張珍奶買1送1券」，以及CoCo都可、先喝道、麟鄰茶寓三家都同推出優惠，珍奶控們揪團衝喝了！
「日出茶太」今日一日限定推出「太極珍奶買1送1」優惠，自上午11時50分於官方LINE，放送限量1000張的太極珍奶買1送1券，只要加入LINE會員就能搶，每人限領1張，並限定於今天中午12時至晚上8時使用，把握機會衝喝一波。
「CoCo都可」限時至4/30推珍奶優惠，於都可訂線上點單，可享「珍珠奶茶(大)」第二杯10元 (套餐組合) ，不限組數，優惠不併用。
先喝道全門市祭出4/30限時1天「金杯烏瓦厚珍奶第2杯半價」優惠，原價65元，珍奶日當天2杯只要98元，推薦比例為微糖微冰，不僅能喝到最佳茶香，還有滿滿Q彈蜜香珍珠咀嚼口感。
黑浮國際餐飲集團旗下茶屋品牌「麟鄰茶寓」，限時至4/30，凡點購任一款「茶韻奶茶系列加珍珠」，立即享買1送1（原價200元至240元)。
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