買一送一到5／1！ 「國際珍奶日」喝到「五一勞動節」 超商咖啡+手搖飲+霜淇淋優惠統統有

這個週末適逢節日前夕，飲料控們有福了！ 4/30「國際珍奶日」各家的珍珠奶茶飲料祭出優惠，接著就是犒賞廣大勞工們喝杯咖啡或手搖飲料的「五一勞動節」，看看各家滿滿的好康優惠，揪團一起開喝吧！

⊙7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN迎接4/30國際珍奶日，自即日起至5/1限時推出「CITY PEARL」珍珠全品項「同價位任選買1送1」，包括珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、胭脂紅茶珍珠歐蕾等。

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全台門市將在4/29至5/1推出勞動節優惠，咖啡飲品有CITY CAFE特大杯美式、CITY TEA冰淇淋紅茶、CITY TEA經典純奶茶「同品項買1送1」，CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY PRIMA大杯精品拿鐵「同品項買2送1」；冰品類有酷聖石複合店89元3oz系列全品項冰淇淋、霜淇淋全口味買1送1、思樂冰大杯全口味買1送1。

⊙全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家全台門市至4/28止，祭出「第2件10元」優惠，包括Let’s Café大杯特濃美式(不限冰熱、限同品項)、私品茶仙女紅茶(不限冰熱、限同品項)；Fami!ce霜淇淋不限口味可享第2支10元，買霜淇淋加10元還多送Pocky香蕉棒1盒。

⊙萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富門市於5/1至5/3推出Hi café大杯特濃美式咖啡與特濃拿鐵咖啡(不限冰熱)同品項買1送1；4/29至5/3也推出多款指定人氣糖果、巧克力、能量飲等下殺5折起，有立夢道明寺紫蘇味戀愛挑戰超酸糖，享買1送1優惠、PowerBOMB爆能能量飲料225mL，享第2件5元等。

⊙OKmart

圖／OKmart提供

OKmart於5/1至5/3推出OK CAFE大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式/拿鐵(不限冰熱)同品項買2送1；5/1至5/3，OKmall雲端商城也推出咖啡優惠活動，大杯冰熱美式／拿鐵買6杯送3杯，買20杯送12杯再贈送380點。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克推出「把握春遊美好時光」好友分享日，自4/29至4/30限時兩天，活動當日11:00～20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項包括系列沁爽飲品，包括草莓巴西莓椰奶/檸檬風味星沁爽、蜜桃茉莉風味青茶、阿里山蜜柚烏龍青茶、冰搖檸檬紅/果茶、西印度櫻桃紅茶。

⊙CoCo

圖／CoCo都可提供

迎接4/30的國際珍奶日，CoCo都可歡慶台灣之光珍珠奶茶也有優惠，於4/27至4/30連續4天，CoCo都可祭出「珍珠奶茶 第二杯10元」套餐組合，不限組數，僅限都可訂線上點單。

⊙先喝道

圖／先喝道粉專

先喝道於4/30國際珍奶日，推出一日限定優惠「金杯烏瓦厚珍奶」第2杯半價，讓手搖控們品嘗精選世界三大紅茶的烏瓦紅茶，搭配獨家的蜜香珍珠。

⊙Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish鮮果茶玩家迎接5/1勞動節，凡Mr. Wish APP會員享有芒果季系列飲品(L)「任選2杯折30元」，快來嚐鮮。

⊙麟鄰茶寓

麟鄰「茶韻奶茶」。圖/黑浮集團提供

黑浮國際餐飲集團旗下主打茶屋品牌「麟鄰茶寓」，歡慶國際珍奶日，即日起至4/30，凡點購任一款「茶韻奶茶系列加珍珠」，立即享買1送1。此外，0至12歲孩童同行，點購「春煦和風季新品」，再享第2件88折優惠。

⊙辻利茶舗

圖／辻利茶舖提供

辻利茶舗將在5/1勞動節回歸北捷台北車站，限時1個月推外帶甜點快閃店，自5/1至5/4，獨家伴手禮限量買1送1，凡購買薩摩抹茶煎茶乙罐，即可免費獲得「辻利抹茶酥」乙盒，每日限量20組。