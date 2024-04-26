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冰控爽吃一波！ COLD STONE冰淇淋「買1送1」、哈根達斯雪糕「買3送3」
冰淇淋控快揪吃！美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」歡慶17周年生日，推出連續5天不限口味「冰淇淋買1送1」；想吃哈根達斯雪糕更便利，全家超商祭出「雪糕任選買3送3」優惠，限時到數趕緊吃一波。
COLD STONE酷聖石冰淇淋，即日起至4/30於全門市祭出「冰淇淋買1送1」優惠，只要購買大杯冰淇淋就能再贈送大杯冰淇淋1杯，享買1送1優惠，且口味任選不限定，再加碼贈送，4/30生日慶當天點購季節新品任一款，即可獲得限量「爽爽&小勞撫周邊貼紙乙張，期間限定，售完為止，需提醒本優惠不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。
另，至4/28前，於全家便利商祭出哈根達斯雪糕優惠「129元系列雪糕任選買3送3」，優惠口味有草莓、草莓抹茶、檸檬抹茶、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥、抹茶杏仁粒、花生醬、芒果覆盆子及草莓覆盆子馬卡龍，多達10種口味爽吃，換算下來等於單支65元有找，各門市口味數量有限，快找找喜歡的口味在哪個門市吧。
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