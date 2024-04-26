再一波回憶殺！萬波最新「懷舊甜品」開賣了 復刻「滑嫩仙草+靈魂奶油球」最強吃法
懷舊甜品變身手搖！連鎖手搖飲「萬波島嶼紅茶」再出回憶殺，這次把台灣人喜愛的復古甜品「嫩仙草」融入手搖裡，推出共4款消暑懷舊系新品，喜愛咀嚼口感還能加點「小芋圓」，甜點加飲料一杯就搞定。
「萬波島嶼紅茶」最新以「嫩仙草」為主軸結合手搖，打造4款清爽新品，有以仙草冰為靈感的「珍芋嫩仙草、双珍嫩仙草」及走清爽路線的「超級仙草甘、嫩仙草奶茶」。芋頭控必點「珍芋嫩仙草」，在仙草碎冰中放入嫩仙草、波霸和芋泥，最後淋上靈魂奶油球，完美復刻傳統吃法。季節限定配料限量供應，還能以10元加點一份「小芋圓」，芋香更濃厚更滿足。
而走清爽風的「超級仙草甘」在清香的仙草甘茶中加入滑嫩仙草，清新又爽口；熱銷品再回歸的「嫩仙草奶茶」則是以萬波奶茶為底再搭配嫩仙草的不敗組合，一杯在手就能重溫懷舊好滋味。
萬波島嶼紅茶 【復古仙草系列】新品資訊
開賣日：2024/4/26
售價：
珍芋嫩仙草(M)55元、(L)65元｜双珍嫩仙草(M)40元、(L)50元
超級仙草甘 北部(M)40元、(L)50元；中南部(M)35元、(L)45元｜嫩仙草奶茶(M)50元、(L)60元
備註：珍芋嫩仙草、双珍嫩仙草有加入經典奶精，內含牛奶、大豆製品，不適合對其過敏體質者
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