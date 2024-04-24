全台喝得到！海外爆紅飲品「生椰厚拿鐵」85℃開賣現省20 加碼「2款熱銷冰沙」強勢回歸
夏日喝椰子！連鎖咖啡85℃最新推出「生椰厚拿鐵」，嘗鮮價現省20元，喝得到純純南洋風味，還有網年熱賣的「2款冰沙飲品」同步回歸，準備迎接炎炎盛夏！
中國爆紅咖啡飲品台灣喝得到！連鎖平價咖啡85℃即日起推出咖啡新品「生椰厚拿鐵」，選用天然椰子水與新鮮椰肉調成醇厚椰奶，搭配擁有高評分的阿拉比卡濃縮咖啡，帶有黑巧克力、雪松和野百合等多層香氣，打造濃厚南洋風。新品開賣再推中杯嘗鮮價89元（原價109元），乳糖不耐者也能喝，夏天喝超消暑。
此外，為備戰炎炎夏日，85℃「芒果牛奶冰沙」和「拿鐵冰沙」等2款熱銷飲品強勢回歸，大杯售價皆為90元，開喝季節限定沁涼好飲趁現在。
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