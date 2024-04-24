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CoCo4月手搖3大優惠喝爆！ 好友日指定飲品「買一送一」、連4天珍奶日「第二杯10元」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
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4月手搖控又能開心喝爆！ CoCo都可除了祭出指定飲品「第二杯0元」，也等於是買一送一，更在4月底響應國際珍奶日，連續4天推出爽喝珍珠奶茶「第二杯10元」優惠，快追起來！

圖／CoCo都可提供
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初夏CoCo都可推薦豐沛葡萄柚果肉調和清香綠茶打造「葡萄柚果粒茶」，於4/24推出買一送一好友日，只要打開 CoCo Line 官方帳號即可領取券，活動當天使用都可訂線上點單憑券可享「葡萄柚果粒茶(大) 第二杯0元」優惠！

本週4/26加碼再推薦Q嫩綿密的杏仁凍結合日式焙茶與紅茶，清爽好喝的「日式杏仁凍茶(大) 第二杯0元」好康。提醒大家，以上活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用。

圖／CoCo都可提供
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迎接4/30的國際珍奶日，CoCo都可歡慶台灣之光珍珠奶茶也有優惠，於4/27至4/30連續4天，CoCo都可祭出「珍珠奶茶 第二杯10元」套餐組合，不限組數，僅限都可訂線上點單。也就是Q彈富口感的珍珠，搭配香濃奶茶，2杯大杯珍珠奶茶超划算只要65元能喝到！

圖／CoCo都可提供
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