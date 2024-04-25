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終於有星冰樂了！星巴克一日「買1送1」 夏日推薦「13款飲品」限時優惠喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

有空快衝！星巴克於今(25)日推出限時9小時的「夏日推薦清單指定品項 好友分享日」，包含平常不參與活動的星冰樂等多達13款人氣飲品，把握一日優惠衝了！

有星冰樂！星巴克今(25)日祭出「指定飲品買一送一」，20:00前到星巴克門市購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料享好康。

而本次久違的星冰樂終於登場加入優惠行列，活動品項有摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、蜜桃茉莉風味青茶等13款。

圖／星巴克官網
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