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爆紅台劇「不夠善良的我們」聯名咖啡禮盒與蛋糕1次看，買再送MyVideo7天免費看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自紅葉蛋糕官網 右圖／取自穎可達咖啡臉書粉專
圖／取自紅葉蛋糕官網 右圖／取自穎可達咖啡臉書粉專

爆紅台劇「不夠善良的我們」推出聯名商品「穎可達-Incosda-In Costa Rica 鮮萃咖啡禮盒」與「紅葉蛋糕-鹹奶油百香檸檬」? 」已正式開賣囉！口味品項一次看。

圖／取自穎可達咖啡臉書粉專
圖／取自穎可達咖啡臉書粉專

穎可達推出的咖啡禮盒有兩種口味「穎癮」，代表善良、柔順、美麗單純樣貌，對於內心情感渴望被愛，口感柔順、帶著花香、甜橙、巧克力、糖蜜的味道；還有「韻藏」，每個人心中總有一處不夠善良就似多層次的韻藏情感交織耐人尋味，口感濃厚但又豐富回甘、黑棗香氣、李子酸甜、煙燻尾韻，一定要試試。現在訂購5月1日起陸續出貨。

圖／取自穎可達咖啡臉書粉專
圖／取自穎可達咖啡臉書粉專

至於「紅葉蛋糕」，用戲劇中兩位女主角呈現的個性以檸檬及百香果的味道透過鹹奶油的融合在一起，鹹酸甜巧妙滋味一定要吃，只要MyVideo 即日起訂購聯名商品「鹹奶油百香檸檬蛋糕」選擇黑貓宅配，即隨貨附贈「MyVideo 7天豪華月租序號卡」贈完為止。趕快把握機會追劇時周邊一起買起來。其他周邊還有淡香水、一卡通。

圖／取自紅葉蛋糕官網
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圖／取自紅葉蛋糕官網
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圖／取自不夠善良的我們臉書粉專
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咖啡 巧克力 禮盒 紅葉蛋糕

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