2025年千坪「全球最大星巴克」就在台灣！2層露台超越旗艦規模
「全球最大星巴克」就在台灣！統一企業全台首間新世代複合商場「Par K* Avenue」插旗台南引發話題，緊接著宣布將打造全球最大的星巴克門市，包括百貨6、7樓外的露天座位區，超越一般旗艦店規模，預計2025年開幕絕對引爆新話題！
統一集團確認將沿用舊信義誠品原址，全新打造「Dream Plaza」百貨，預計2025年開幕。羅智先董事長表示，考量信義區已有眾多百貨，「Dream Plaza」將以城市綠洲概念為特色，提供舒適的休憩空間。
其中，星巴克將佔據超過1,000坪的空間，包括六樓600坪內部區域及七樓頂樓的戶外空間，規格將超越目前東京的全球旗艦店，成為「Dream Plaza」的一大亮點，一定吸引眾多顧客前來一探究竟，值得期待一下！
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