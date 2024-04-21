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2025年千坪「全球最大星巴克」就在台灣！2層露台超越旗艦規模

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／統一集團提供
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「全球最大星巴克」就在台灣！統一企業全台首間新世代複合商場「Par K* Avenue」插旗台南引發話題，緊接著宣布將打造全球最大的星巴克門市，包括百貨6、7樓外的露天座位區，超越一般旗艦店規模，預計2025年開幕絕對引爆新話題！

圖／統一集團提供
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統一集團確認將沿用舊信義誠品原址，全新打造「Dream Plaza」百貨，預計2025年開幕。羅智先董事長表示，考量信義區已有眾多百貨，「Dream Plaza」將以城市綠洲概念為特色，提供舒適的休憩空間。

其中，星巴克將佔據超過1,000坪的空間，包括六樓600坪內部區域及七樓頂樓的戶外空間，規格將超越目前東京的全球旗艦店，成為「Dream Plaza」的一大亮點，一定吸引眾多顧客前來一探究竟，值得期待一下！

東京星巴克臻選旗艦店。 圖／翻攝自網路
東京星巴克臻選旗艦店。 圖／翻攝自網路

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星巴克 東京 誠品

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