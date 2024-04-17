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星巴克「連3日買1送1」！每日限定9小時 一連喝到週日

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

又有買一送一星巴克「截圖好友分享」活動到今(17)日晚間8點，沒想到緊接著再度自4/19起推出「連3日買一送一」，直接一連喝到週末。

星巴克「尋找迪士尼好友 截圖好友分享日」活動受到粉絲支持，相隔一日又將於4/19起推出連續3天的「集團開幕同慶 好友分享日」，4/19至4/21，活動期間每日11:00-20:00到全台星巴克門市，購買兩杯特大杯且冰熱/口味皆一致的飲料可享買一送一，每人每次至多買二送二。

本次活動優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

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咖啡 巧克力 星巴克 買一送一 霜淇淋

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