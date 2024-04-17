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最後2天！義美「巧克力酥片霜淇淋」買1送1　IU最愛「義美小泡芙」走出國門上架美國賣場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各來源
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高CP值霜淇淋聖代買一送一義美食品巧克力酥片節」歡樂登場，4/18前「巧克力酥片霜淇淋聖代」買一送一，屬於三強合奏的甜蜜滋味。此外，最經典的義美小泡芙也走出國門，於美國Target賣場上架，被網友大讚是「台灣之光」。

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
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義美「巧克力酥片節」推出一連4天的「巧克力酥片霜淇淋聖代」買一送一，以濃郁十足的牛奶霜淇淋打底，搭配長年熱賣單品「黑可可巧克力酥片」，最後加上一根酥脆威化捲，三強聯手美味我有。優惠就到4/18，原價一杯65元，折扣後平均一杯免35元。

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
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此外，深受韓國超人氣女歌手IU喜愛的台灣之光「義美小泡芙」走出國門，正式於美國Target賣場開賣，令旅居美國的網友驚嘆「沒想到可以在target買到義美小泡芙」，還有不少人留言「許願英國」、「敲碗澳洲」、「荷蘭需要你」、「請來紐西蘭」等，也有網友敲碗「可可巧克力酥片」讓外國人知道台灣國貨的涮嘴魅力。

韓國歌手IU也喜歡義美小泡芙廣為人知。圖／摘自網路
韓國歌手IU也喜歡義美小泡芙廣為人知。圖／摘自網路

圖／義美食品提供
圖／義美食品提供

義美食品 【巧克力酥片霜淇淋聖代】買1送1

活動日期：即日起～4/18

備註：限現售，以有霜淇淋機的門市參與活動；會員不再享95折

門市查詢點此（有霜淇淋圖案的門市才有參與活動）

圖／義美食品提供
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巧克力 明星同款 泡芙 美國 義美食品 買一送一 霜淇淋

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