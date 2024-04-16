義大利人不告了！不是「珍奶披薩」 必勝客攜手「萬波島嶼紅茶」新推邪惡流心甜點

義大利人別衝動！必勝客發文宣布，「4/16 我們將與波萬聯名」，引發網友熱議，紛紛留言「波萬？萬波？」、「又要搞事了嗎」。今(16)日答案揭曉，本次聯名新品不是披薩，而是光聽名字就讓人流口水的邪惡甜點「珍奶熔岩巴斯克蛋糕」。

必勝客時常推出獵奇新口味。記者陳睿中／攝影

時常推出挑戰義大利人極限口味的披薩專賣「必勝客」與人氣手搖飲「萬波島嶼紅茶」聯名，消息剛曝光即湧入粉絲討論，幽默回應「義大利人真的不提告嗎」、「我聞到珍奶披薩的味道」，以為又要惡搞推出「獵奇甜披薩」。而本次聯名的謎底揭曉！這次不是披薩，是新款甜點「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」。

必勝客曾推出「巴斯克熔岩起司蛋糕 伯爵茶香」。圖／必勝客提供

必勝客「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」於4/16開賣，近年爆紅的奶香濃郁巴斯克，搭配手搖飲專家特製的靈魂珍珠，怎麼可能不好吃！流心內餡更是讓人欲罷不能，甜點控們千萬別錯過。