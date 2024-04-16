快訊

曾任5屆基隆議員許義隆過世 兒子許效舜：再會啦我的帥氣老爸

黃曙光晚間發聲了！曝請辭潛艦小組召集人原因 「無關任何政治因素」

涉500萬助郭台銘連署案 周典論開庭喊冤「心臟不舒服」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義大利人不告了！不是「珍奶披薩」 必勝客攜手「萬波島嶼紅茶」新推邪惡流心甜點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／必勝客官網、記者陳睿中攝影
圖／必勝客官網、記者陳睿中攝影

義大利人別衝動！必勝客發文宣布，「4/16 我們將與波萬聯名」，引發網友熱議，紛紛留言「波萬？萬波？」、「又要搞事了嗎」。今(16)日答案揭曉，本次聯名新品不是披薩，而是光聽名字就讓人流口水的邪惡甜點珍奶熔岩巴斯克蛋糕」。

必勝客時常推出獵奇新口味。記者陳睿中／攝影
必勝客時常推出獵奇新口味。記者陳睿中／攝影

時常推出挑戰義大利人極限口味的披薩專賣「必勝客」與人氣手搖飲「萬波島嶼紅茶」聯名，消息剛曝光即湧入粉絲討論，幽默回應「義大利人真的不提告嗎」、「我聞到珍奶披薩的味道」，以為又要惡搞推出「獵奇甜披薩」。而本次聯名的謎底揭曉！這次不是披薩，是新款甜點「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」。

必勝客曾推出「巴斯克熔岩起司蛋糕 伯爵茶香」。圖／必勝客提供
必勝客曾推出「巴斯克熔岩起司蛋糕 伯爵茶香」。圖／必勝客提供

必勝客「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」於4/16開賣，近年爆紅的奶香濃郁巴斯克，搭配手搖飲專家特製的靈魂珍珠，怎麼可能不好吃！流心內餡更是讓人欲罷不能，甜點控們千萬別錯過。

必勝客「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」，售價619元。圖／必勝客官網
必勝客「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」，售價619元。圖／必勝客官網

編輯推薦

披薩 珍奶 甜點 萬波 蛋糕

相關新聞

1日限定買一送一！ 鶴茶樓 x SALMO推「4週年聯名杯」 初夏必喝「蓮霧蘭香綠」送純茶

1日限定買一送一！ 鶴茶樓 x SALMO推「4週年聯名杯」 春季必喝「蓮霧蘭香綠」送純茶

5款夢幻「花漾」母親節蛋糕 唐寧茶攜手各大名店獻愛

母親節前夕，擁有3個世紀歷史底蘊的TWININGS唐寧茶，跨界與台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，以及4大潮流指標甜點名店「在...

義大利人不告了！不是「珍奶披薩」 必勝客攜手「萬波島嶼紅茶」新推邪惡流心甜點

義大利人別衝動！必勝客發文宣布，「4/16 我們將與波萬聯名」引發網友熱議，紛紛留言「波萬？萬波？」、「又要搞事了嗎」。今(16)日答案揭曉，本次聯名新品不是披薩，而是...

限時5天哈根達斯買3送3！7-ELEVEN推特色甜點系冰品 20款獨家新品最低第2件6折

氣溫瞬間飆高，7-ELEVEN攜手線上線下平台，自4月17日至5月14日推出冰品博覽會優惠，推出逾20款便利商店獨家新品...

全家開賣「有料果茶手搖飲」 3外送平台限時買2送1！參加社群挑戰再抽萬元購物金

氣溫飆高，又到了喝手搖的超級旺季，全家便利商店搶攻每年千億手搖茶飲商機，預告將自4月17日起推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」...

CAPSULE與hololive production攜手開啟「Cheer UP」主題快閃咖啡廳，周邊餐點1次看

CAPSULE與人氣VTuber事務所hololive production攜手舉辦了一系列精彩活動，其中包括「Cheer UP」主題聯名咖啡廳即將於4/14盛大開幕！粉絲們絕對不能錯過這次難得的機會，一次滿足您的視覺和味覺享受！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。