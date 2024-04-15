草屯60年麻糬老店「防腐劑超標」道歉了！10年老主顧不買單 怒批：良心何在

在草屯深耕60餘年的手工麻糬老店「方愫馨麻糬」被驗出有品項防腐劑超標，於昨(14)日貼出道歉聲明，並承諾未來將自行不定期送驗，但仍讓顧客深感失望，表示「要不是這則新聞，根本不會知道有放防腐劑」、「以前每到草屯都會遶去買，沒想到居然有防腐劑，不會再買了」。

曾入選台灣百大伴手禮的草屯知名老店「方愫馨麻糬」針對「原味麻糬」驗出防腐劑超標一事向消費者致歉，表示檢驗不合格可能出於「作業環節上有失誤」，將對每位員工進行教育訓練，並保證往後會更加謹慎。

然而，大多數消費者都不買帳，認為出事了就把責任推給員工令人氣憤，直接在貼文下方留言「不負責的公司，只會推給員工及流程的錯」、「千錯萬錯都是員工的錯？？」更被痛批是「無良商人」，甚至有支持10多年的老主顧都看不下去，表示「想不到麻糬也會放防腐劑 還超標 你良心何在」。