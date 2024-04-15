聽新聞
test
0:00 / 0:00
草屯60年麻糬老店「防腐劑超標」道歉了！10年老主顧不買單 怒批：良心何在
在草屯深耕60餘年的手工麻糬老店「方愫馨麻糬」被驗出有品項防腐劑超標，於昨(14)日貼出道歉聲明，並承諾未來將自行不定期送驗，但仍讓顧客深感失望，表示「要不是這則新聞，根本不會知道有放防腐劑」、「以前每到草屯都會遶去買，沒想到居然有防腐劑，不會再買了」。
曾入選台灣百大伴手禮的草屯知名老店「方愫馨麻糬」針對「原味麻糬」驗出防腐劑超標一事向消費者致歉，表示檢驗不合格可能出於「作業環節上有失誤」，將對每位員工進行教育訓練，並保證往後會更加謹慎。
然而，大多數消費者都不買帳，認為出事了就把責任推給員工令人氣憤，直接在貼文下方留言「不負責的公司，只會推給員工及流程的錯」、「千錯萬錯都是員工的錯？？」更被痛批是「無良商人」，甚至有支持10多年的老主顧都看不下去，表示「想不到麻糬也會放防腐劑 還超標 你良心何在」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言