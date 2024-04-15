快訊

伊朗空襲之後：中東擴大動盪？ 以色列找到喘息空間

正面交鋒！ 安理會急商伊朗襲以 以促趁早加大對伊制裁

他剛簽約就地震、房子裂了怎辦？ 專家：尷尬期這麼做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

草屯60年麻糬老店「防腐劑超標」道歉了！10年老主顧不買單 怒批：良心何在

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自方愫馨草屯手工麻糬粉絲頁
圖／摘自方愫馨草屯手工麻糬粉絲頁

在草屯深耕60餘年的手工麻糬老店「方愫馨麻糬」被驗出有品項防腐劑超標，於昨(14)日貼出道歉聲明，並承諾未來將自行不定期送驗，但仍讓顧客深感失望，表示「要不是這則新聞，根本不會知道有放防腐劑」、「以前每到草屯都會遶去買，沒想到居然有防腐劑，不會再買了」。

曾入選台灣百大伴手禮的草屯知名老店「方愫馨麻糬」針對「原味麻糬」驗出防腐劑超標一事向消費者致歉，表示檢驗不合格可能出於「作業環節上有失誤」，將對每位員工進行教育訓練，並保證往後會更加謹慎。

然而，大多數消費者都不買帳，認為出事了就把責任推給員工令人氣憤，直接在貼文下方留言「不負責的公司，只會推給員工及流程的錯」、「千錯萬錯都是員工的錯？？」更被痛批是「無良商人」，甚至有支持10多年的老主顧都看不下去，表示「想不到麻糬也會放防腐劑 還超標 你良心何在」。

編輯推薦

伴手禮 老店

相關新聞

全家開賣「有料果茶手搖飲」 3外送平台限時買2送1！參加社群挑戰再抽萬元購物金

氣溫飆高，又到了喝手搖的超級旺季，全家便利商店搶攻每年千億手搖茶飲商機，預告將自4月17日起推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」...

CAPSULE與hololive production攜手開啟「Cheer UP」主題快閃咖啡廳，周邊餐點1次看

CAPSULE與人氣VTuber事務所hololive production攜手舉辦了一系列精彩活動，其中包括「Cheer UP」主題聯名咖啡廳即將於4/14盛大開幕！粉絲們絕對不能錯過這次難得的機會，一次滿足您的視覺和味覺享受！

草莓千層、櫻花戚風！9間母親節蛋糕甜點 送禮傳心意

母親節將至，許多人也準備要為媽媽準備甜點、蛋糕，藉此在佳節送上祝福。「Lady M」今年再度限時推出「草莓生奶油千層」；...

星巴克「買一送一」又來了！連續3天、快截圖揪喝

快截圖揪喝星巴克！星巴克宣布在4月15、16、17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友．截圖好友分享日」優惠活動，憑星巴克網...

台中「MINIMAL」用料理思維創作冰淇淋 全新春季套餐登場

可以想像-196°C 下的急凍滋味嗎？由米其林一星餐廳「澀 Sur-」延伸成立、隱身於台中草悟道巷弄內的質感冰淇淋店MI...

超潮跨界！ 大苑子4款「愛文芒果系」限定飲品 攜手品木宣言推超「植」聯名杯、進駐市府夢想店

超潮跨界！ 大苑子4款「愛文芒果系」限定飲品 攜手品木宣言推超「植」聯名杯、進駐市府夢想店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。