全倒光了？豆乳界星巴克「二吉軒」無預警歇業 知情人士曝：重心轉移
擁有豆乳界星巴克美稱的「二吉軒」驚傳全部倒光，日前有網友發現「二吉軒豆乳」門市經搜尋後皆出現「已歇業」字樣，據知情人士指出「創辦人已經把台灣股份賣掉，把重心轉移到日本」。
文青風「二吉軒豆乳」在台紅極一時，最盛時期展店迅速掀起豆乳熱潮，除了主打喝的豆乳外，豆乳霜淇淋也是不少人的探店必買。沒想到，近日有網友發現「二吉軒豆乳」門市全數歇業，引發網友熱議。
據網友回報，是因創辦人售出台灣股份，將重心轉移日本導致，並透露消息來源為內部及業內人士。而到二吉軒豆乳官網的販售據點查詢也出現「此頁面不存在或者已經被移除」等提示。
此外，也有網友回應，「名間人（濁水，松柏嶺，新街）生活大小事！」臉書社團有篇貼文言及，本店「二吉軒豆漿」自即日起，更改店名為「喆鮮豆漿」，補充說明改名是因改為自營，並強調「品質不變，產品內容也不變」。
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