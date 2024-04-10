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阜杭豆漿又漲價了！ 豆漿、鹹豆漿等6品項各漲5元 排隊人潮仍不減
台北市知名早餐店「阜杭豆漿」又漲價了？！ 資深媒體人黃揚明今日前往購買時發現「豆漿、 糙米漿、鹹豆漿、焦糖甜餅等」齊漲5元，不過排隊人潮仍不受漲價影響。
媒體人黃揚明一早貼文表示，「排隊名店阜杭豆漿又漲價了」，表示他每次到阜杭都點一樣的品項，結果這次發現消費金額這次多了5元。從PO出現場拍攝的價目表對比，這次漲價的品項包括豆漿、 糙米漿、鹹豆漿以及焦糖甜餅、蔥花鹹餅、蘿蔔絲酥餅，6品項各漲了5元。
不過，連續多年獲得必比登推介的「阜杭豆漿」，漲價不影響生意，依舊很多人排隊。貼文底下有網友留言「印象中排過最長的一次，某年元旦早上排到社區後面的停車場出入口」，同時也引出不少饕客分享免排隊經驗，「早上6點半以後絕對不會去」、「我都早一些6點去，比較不用排隊。7點之後大概就是這樣子排了」
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