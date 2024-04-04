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可愛大王手搖杯！DINGTEA 薡茶聯名「可愛大王」慶生首推「療癒杯身+3款藍莓系手搖」 還有爆萌周邊要加購
可愛大王手搖杯！自台中發跡的人氣飲料品牌「DINGTEA 薡茶」即將迎來20週年，本次特邀台灣知名插畫家「可愛大王」一同推出系列周邊與聯名，除了3款新飲品、1款聯名杯身外，多款療癒周邊更是讓粉絲看了都尖叫要搶購。
在海外擁有超過200間門店的手搖品牌「DINGTEA 薡茶」為慶祝20週年，攜手台灣知名插畫家「可愛大王」聯名同樂，並以地球主題為主視覺，特別於4/4起新推「莓莓可可」、「芋見藍莓」和「藍莓泡泡」等限定飲品，濃純鮮奶搭配近期最夯的酸甜藍莓，分別結合經典可可、香濃芋泥，不會錯的組合一定要喝起來。
除了藍莓系新飲品上市外，當然還有「可愛大王」聯名手搖杯身與系列實用周邊不容錯過，像是環保杯、杯墊、防水貼紙到限量公仔統統有，加購價49元起就能把可愛杯墊帶回家。而本次聯名於4/4兒童節起在「DINGTEA 薡茶」台中秀泰站前門市搶先開跑，英國、馬來西亞、越南等海外門店則陸續上市。
特別值得一提的是，4/6下午2點在台中秀泰站前門市還會有「可愛大王見面會」與大家相見歡，機會難得可千萬不要錯過囉！
DINGTEA 薡茶 台中秀泰站前門市
地址：台中市東區南京路66號2樓(S2館)
官方Instagram：https://www.instagram.com/dingteaofficial/
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