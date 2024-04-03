高雄人久等了！「31冰淇淋」重回南台灣 開幕推31元加量升級 再送限量「袖珍冰淇淋吊飾」鐵粉必收

高雄人等到了！全球連鎖冰淇淋專賣「31冰淇淋」宣布，正式回歸南台灣！高雄首間門市位於新光三越左營店內，將於4月4日兒童節當天開幕，並祭出「銅板價升級優惠」及「超可愛來店禮免費贈」的活動，為了療癒來店禮衝一波都值得！

圖／新光三越高雄左營店粉絲頁

經過南部人不懈的敲碗求展店後，「31冰淇淋」終於回歸南台灣，高雄首家門市將於4/4正式開幕，落腳新光三越左營店彩虹市集3樓，特別推出兩大開幕活動，邀請高雄人吃冰同樂。

圖／遠東巨城購物中心粉絲頁

活動一為活動期間購買雙球冰淇淋再加31元，即可由小雙球升級為標準雙球，份量更足更過癮；而活動二則是只要消費就送限量1,000份的「超可愛來店禮－31冰淇淋造型小吊飾」，袖珍型冰淇淋顏值超高，連假首日就先衝啦！

圖／31冰淇淋粉絲頁

由於恰逢兒童節連假，加上氣溫日漸上升，「31冰淇淋」選擇這時回歸高雄，時機十分準確，吸引網友回應「不用跑到台北了」、「等好久了呢」、「恭喜往南佔領成功」。此外，31冰淇淋「新光三越高雄三多店」另預計於4月19日開幕。

圖／摘自Google地圖 網友楊

31冰淇淋 新光三越左營店

地址：高雄市左營區高鐵路115號3樓（彩虹市集3樓）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/BR31icecreamTW

開幕活動

活動一：4/4至4/7，購買雙球冰淇淋＋31元，小雙球升級為標準雙球

活動二：消費即贈超可愛來店禮，限量1,000份，送完為止