社頭鄉親有福了！星巴克特色門市進駐 開幕加碼延長「第2杯半價」、買指定商品享「飲品買一送一」

彰化社頭也有星巴克了！星巴克正式進駐彰化縣社頭鄉，為彰化縣內的第7間星巴克，整體建築兼具極簡和現代美學風格，為星巴克特色門市再添一生力軍。恰好正逢連假期間，不妨順道一探新門市的高顏值與連4天「第二杯半價」優惠。

圖／星巴克提供

星巴克彰化社頭門市於4/3開幕，遠遠就能看到以木格紋交錯結合金屬屋頂的時尚設計，運用對角線條、不同材質分隔和串聯各個空間與角落，處處都有設計小巧思非常值得一訪；除了最亮點中島型半開放式吧檯外，以深層海洋藍為主軸色，打造的藝術牆面和木皮色調的咖啡田園風景，落地窗邊則有軟性沙發與長型桌，同時兼顧舒適度和放鬆氛圍感。

圖／星巴克提供

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而在開幕活動部分，除了有全台門市4/4至4/7的春遊趣「第二杯半價」外，社頭門市更加碼，於4/4至4/9限定推出「冷萃/氮氣冷萃咖啡系列飲料」第二杯半價；即日起至4/30，只要憑當日單筆消費滿800元發票，即可免費獲得「星巴克摺疊餐墊」、消費滿2,000元則贈「星巴克帆布托特包」，不累贈、數量有限。

圖／星巴克提供

4/30前，購買「綺麗鱗片玻璃杯、果漾紫女神隨行杯袋」等指定商品，還能再享買一送一優惠。同時，「彰化社頭隨行卡」同步開售，結合星巴克咖啡、門市元素和在地盛產的芭樂與襪子特色，喜愛收集各色星巴克隨行卡的鐵粉們，千萬不要錯過了。

圖／星巴克提供

此外，既然來到彰化，不妨來趟特色門市巡禮，像是以「家」字延伸發想的彰化埔心門市、首間以葡萄藤架意象打造的彰化溪湖門市、縣內唯一一間提供車道型服務的彰化金馬門市等。

彰化金馬門市。圖／星巴克提供

彰化埔心門市。圖／星巴克提供

星巴克 彰化社頭門市

地址：彰化縣社頭鄉中山路一段765號

電話：04-8737665

營業時間：7:00-21:00

開幕活動｜2024/4/3～4/30

【活動一】：憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克摺疊餐墊乙個；當日單筆消費滿2,000元發票，即可獲得星巴克帆布托特包乙個（單筆發票僅限兌換乙個門檻贈品）

【活動二】：活動期間單筆購買1,350元紙本飲料券或單筆購買675元飲料劵二本，即可獲得雙色不銹鋼餐具乙組

【活動三】：活動期間購買指定商品，即可享點購兩杯特大杯相同口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

備註：詳細活動規則以門市公告為準

門市活動｜2024/4/3～4/9

【活動一】：原價點購兩杯相同口味/容量皆一致的冷萃/氮氣冷萃咖啡系列飲料，享第二杯半價優惠

【活動二】：原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即贈限定品項乙個。

備註：上述活動僅限彰化社頭門市使用；詳細活動規則以門市公告為準