限時4天兒童節活動！【雅室牛排】買一送一 開心吃經典牛排 打卡加碼送限量神祕小禮

已經30多歲的台北老牛排館「雅室牛排」，為了即將到來的兒童節，從4/4到4/7連續4天，特別推出不限量「牛排買一送一」優惠，在總店和旗艦店都有這個優惠，要邀請爸媽長輩帶著小朋友們來品嘗熱銷多年、美味的餐點。

圖／雅室牛排提供

這回的優惠活動，只要穿上「親子裝」，到雅室牛排點購1880元以上的套餐，同行12歲以下的小朋友就能免費吃到經典的牛排套餐(點2份就送2份，以此類推)，餐點內容有雅室的經典牛排、手工布丁，還有柳橙汁和加了葵花籽橙皮及雜糧裸麥的餐包，並且先幫小朋友分切牛排，讓爸媽長輩們可以一起吃飯，不用分心幫忙切牛排；「買一送一」活動在大直旗艦店和仁愛總店同步進行，也需要事先訂位並告知餐廳會參加活動。

圖／雅室牛排提供

在兒童節買一送一活動期間，只要在臉書或IG上貼文或發限時動態，完成這些額外的任務，「雅室牛排」將再送出限量的Q版龍蝦娃娃(數量有限，送完為止)，想跟孩子共享快樂的西餐時光的爸媽，該手刀訂位囉！

Steak Inn 雅室牛排

大直旗艦店

地址：台北市中山區樂群三路303號2樓(近劍南路站3號出口)

電話：02-85029960

營業時間：11：30～15：00、17：30～21：30

仁愛圓環店

地址：台北市大安區仁愛路四段105巷1號(近忠孝敦化站 5號、6號出口)

電話：02-27753011

營業時間：11：30～15：00、17：30～22：00