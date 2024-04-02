快訊

用餐完身體不適「吐出膽汁」！台中餐酒館疑食物中毒 不適患者皆吃了這道料理

摸了受汙染食材！寶林廚師手部驗出米酵菌酸 台大法醫所：廚師不排除也中毒

你吃的鴨血不是鴨血？ 消基會：市面產品逾7成混「牠」的血

限時4天兒童節活動！【雅室牛排】買一送一 開心吃經典牛排 打卡加碼送限量神祕小禮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／雅室牛排提供
圖／雅室牛排提供

已經30多歲的台北老牛排館「雅室牛排」，為了即將到來的兒童節，從4/4到4/7連續4天，特別推出不限量「牛排買一送一」優惠，在總店和旗艦店都有這個優惠，要邀請爸媽長輩帶著小朋友們來品嘗熱銷多年、美味的餐點。

圖／雅室牛排提供
圖／雅室牛排提供

這回的優惠活動，只要穿上「親子裝」，到雅室牛排點購1880元以上的套餐，同行12歲以下的小朋友就能免費吃到經典的牛排套餐(點2份就送2份，以此類推)，餐點內容有雅室的經典牛排、手工布丁，還有柳橙汁和加了葵花籽橙皮及雜糧裸麥的餐包，並且先幫小朋友分切牛排，讓爸媽長輩們可以一起吃飯，不用分心幫忙切牛排；「買一送一」活動在大直旗艦店和仁愛總店同步進行，也需要事先訂位並告知餐廳會參加活動。

圖／雅室牛排提供
圖／雅室牛排提供

在兒童節買一送一活動期間，只要在臉書或IG上貼文或發限時動態，完成這些額外的任務，「雅室牛排」將再送出限量的Q版龍蝦娃娃(數量有限，送完為止)，想跟孩子共享快樂的西餐時光的爸媽，該手刀訂位囉！

Steak Inn 雅室牛排

大直旗艦店

地址：台北市中山區樂群三路303號2樓(近劍南路站3號出口)

電話：02-85029960

營業時間：11：30～15：00、17：30～21：30

仁愛圓環店

地址：台北市大安區仁愛路四段105巷1號(近忠孝敦化站 5號、6號出口)

電話：02-27753011

營業時間：11：30～15：00、17：30～22：00

圖／雅室牛排提供
圖／雅室牛排提供

編輯推薦

兒童節 布丁 忠孝敦化站 牛排 買一送一

相關新聞

限時4天兒童節活動！【雅室牛排】買一送一 開心吃經典牛排 打卡加碼送限量神祕小禮

已經30多歲的台北老牛排館「雅室牛排」，為了即將到來的兒童節，從4/4到4/7連續4天，特別推出不限量「牛排買一送一」優惠，在總店和旗艦店都有這個優惠，要邀請爸媽長輩帶著小朋友們來品嘗熱銷多年、美味的餐點。

日本人氣漢堡排再+1！ 「肉的長谷川」4/17登台 飽滿肉汁、蛋液流洩太吸睛

日本人氣漢堡排再+1！ 「肉的長谷川」4/17登台 飽滿肉汁太吸睛

8種夢幻口味可頌！吃得到檸檬迷迭香、美人紅心芭樂

以義式蔬食料理為招牌的「Miacucina」，自即日起於信義新光三越A4館推出全新甜點品牌「Buttered Flour...

松露野菇湯、義大利麵DIY！雞湯大叔化身歐洲小酒館

在火鍋店也能吃義大利麵？連鎖鍋物品牌「雞湯大叔」，本季推出全新主題「雞湯BISTRO」，將「松露野菇湯」融合火鍋，並且加...

麥當勞「金黃地瓜條」將下架！新版「捲捲薯」限時接力

想吃要把握機會！麥當勞所推出的「金黃地瓜條」，近期傳出即將停售的消息。對此，麥當勞表示，「金黃地瓜條」預計販售至4月23...

吃牛排送生蠔！王品集團The Wang牛排館連送30天

位於台中七期商圈的王品集團旗下最頂級牛排「THE WANG」，被網友譽為「台中必吃牛排餐廳」，即日起推出「厚切丁骨牛排」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。